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«الثقافي الروسي»: شرفتنا بزيارتك يا رئيس «مصر المحروسة»

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احتفى المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، الثلاثاء، بزيارة الرئيس عبدالفتاح إلى روسيا، قائلُا: «شرفتنا بزيارتك يا رئيس المحروسة».

وكتب «الثقافي الروسي»، في صفحته على «فيس بوك»: «معًا أصدقاء.. حلفاء.. إخوة.. معًا لغد أفضل.. تحيا ـمصر.. تحياـ روسيا.. يد بيد.. كتف بكتف.. شرفتنا بزيارتك يا رئيس مصر المحروسة».

كما قدم خصمًا بنسبة ٧٠٪ على الدورات التدريبية، التي يقدمها لمدة يومين، بمناسبة زيارة السيسي إلي روسيا.

كان «الثقافي الروسي» قرر عمل خصومات خاصة بدورات الكمبيوتر، أبريل الماضي، تتعلق بكورسات الكمبيوتر، موضحًا أنها تشمل «20% خصمًا لأقارب ومعارف أبطال الجيش والشرطة بمناسبة عيد تحرير سيناء».

وأضاف «الثقافي الروسي»، في صفحته على «فيس بوك»، آنذاك، أن «الخصم الأساسي ٦٠٪ + خصم إضافي ٥٪ للطلبة + ٥٪ للمواعيد الصباحية».

وسبق أن أعلن المركز الثقافي الروسي خصومات تصل لـ70% على كورسات اللغات والكمبيوتر، التي يقدمها للمواطنين، خلال زيارة السيسي إلى موسكو، وقت توليه منصب وزير الدفاع، 12 فبراير من العام الجاري، وكان بصحبته نبيل فهمي، وزير الخارجية، في إطار التعاون بين البلدين.

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