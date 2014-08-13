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بالفيديو.. نقابة الصيادلة: نعاني نقص 1000 دواء رخيصة الثمن من السوق المحلي

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بالفيديو.. نقابة الصيادلة: نعاني نقص 1000 دواء رخيصة الثمن من السوق المحلي بالفيديو.. نقابة الصيادلة: نعاني نقص 1000 دواء رخيصة الثمن من السوق المحلي

نقابة الصيادلة

قال الدكتور محمود السعودي وكيل نقابة الصيادلة :” إن السوق المحلي يعاني من نقص كبير في بعض الأدوية والتي قد تصل إلى 1000 دواء ” ، مشيرًا إلى :” أن تلك الأدوية “رخيصة الثمن” والتي تخص المريض المصري الغلبان” .

وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع على فضائية “الحياة” أمس الثلاثاء :” أنه على مدار العامين الماضيين أرسلت النقابة عدة خطابات لوزارة الصحة بشأن تلك الأدوية الناقصة” ، مشيرًا إلى :” أن سياسة التسعير الخاطة وسوء توزيع الأدوية هما السبب وراء نقصها في السوق ” .

كما أوضح وكيل نقابة الصيادلة :” أن إنشاء هيئة عليا للدواء هو الحل لمواجهة نقص الأدوية في السوق المحلي” ، مشيرًا إلى أنه :” تم تقديم مشروع يتضمن إنشاء تلك الهيئة إلى الرئيس عبد الفتاح ” ، مضيفًا: “وندعوه للموافقة عليها” .

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