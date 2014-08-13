أخبار عاجلة

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية -
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو.. سفير القاهرة بموسكو: روسيا خالفت الأعراف الدولية والبروتوكولية تقديرًا لاستقبال السيسي

Google+ Print
بالفيديو.. سفير القاهرة بموسكو: روسيا خالفت الأعراف الدولية والبروتوكولية تقديرًا لاستقبال السيسي بالفيديو.. سفير القاهرة بموسكو: روسيا خالفت الأعراف الدولية والبروتوكولية تقديرًا لاستقبال السيسي

وصف محمد البدري السفير المصري بموسكو، زيارة الرئيس عبد الفتاح لروسيا بالزيارة «غير المسبوقة»، قائلًا: «هذه الزيارة قوبلت بحفاوة رسمية بالغة، وتم كسر كل البروتوكولات؛ تقديرًا لمصر ولقيادتها الجديدة».

وأوضح البدري في مداخلة هاتفية لبرنامج «بصراحة»، الذي يعرض على فضائية «التحرير»، أمس الثلاثاء :” في أعراف الدول لا يجوز إقامة مراسم استقبال كاملة خارج العاصمة، لكن روسيا كسرت ذلك، وقامت باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراسم كاملة خارج موسكو، وعلى غير المعتاد قام وزير الخارجية باستقباله بنفسه” .

وتابع السفير المصري بموسكو حديثه، قائلًا: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يفارق الرئيس السيسي لحظة واحدة، وظل معه لمدة 11 ساعة متواصلة» .

" frameborder="0">

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي

«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي

تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك

تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك

بلومبيرج: السيسي وترامب سيتقاربان من أجل الحرب على الإرهاب

بلومبيرج: السيسي وترامب سيتقاربان من أجل الحرب على الإرهاب

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة