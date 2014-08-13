بالفيديو.. سفير القاهرة بموسكو: روسيا خالفت الأعراف الدولية والبروتوكولية تقديرًا لاستقبال السيسي

وصف محمد البدري السفير المصري بموسكو، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا بالزيارة «غير المسبوقة»، قائلًا: «هذه الزيارة قوبلت بحفاوة رسمية بالغة، وتم كسر كل البروتوكولات؛ تقديرًا لمصر ولقيادتها الجديدة».

وأوضح البدري في مداخلة هاتفية لبرنامج «بصراحة»، الذي يعرض على فضائية «التحرير»، أمس الثلاثاء :” في أعراف الدول لا يجوز إقامة مراسم استقبال كاملة خارج العاصمة، لكن روسيا كسرت ذلك، وقامت باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراسم كاملة خارج موسكو، وعلى غير المعتاد قام وزير الخارجية باستقباله بنفسه” .

وتابع السفير المصري بموسكو حديثه، قائلًا: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يفارق الرئيس السيسي لحظة واحدة، وظل معه لمدة 11 ساعة متواصلة» .

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