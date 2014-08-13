ارتفاع حصيلة «الجرف الصامد» لـ1951 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 1951 شهيدًا و10193 جريحًا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن «حصيلة العدوان حتى منتصف ليل الثلاثاء 12 أغسطس الجاري 1951 شهيدًا و10193 جريحًا».

وأوضح، أن من بين الشهداء 469 طفلًا و243 إمرأة و88 مسنًا، ومن بين الجرحى 3084 طفلًا و1970 سيدة و368 مسنًا.

يشار إلى أنه منذ مطلع، الاثنين، تسرى هدنة لمدة 72 ساعة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية، لإفساح المجال لإجراء مفاوضات جدية بالقاهرة، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق