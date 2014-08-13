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رئيسة ليبيريا تعتذر عن حضور مؤتمر في نيجيريا بسبب «إيبولا»

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أعلنت نيجيريا أن رئيسة ليبيريا، إيلين جونسون سيرليف، لن تحضر مؤتمر الأهداف التنموية للألفية بأبوجا الأسبوع القادم، بسبب انشغالها بمحاولة إيجاد حلول لمشكلة فيروس «إيبولا»، الذي أدي إلي مقتل وإصابة المئات في بلادها ودول أخري في غرب أفريقيا خلال الأسابيع الماضية.

وكانت رئيسة ليبيريا اعتذرت منذ أيام رسميًا إلي حكومة نيجيريا عن نقل فيروس «إيبولا» إلي الأراضي النيجيرية من خلال الدبلوماسي، باتريك ساوير، الذي يحمل الجنسيتين الليبيرية والأمريكية، وقدم إلي نيجيريا لحضور اجتماعًا لمجموعة «الإيكواس»، وتوفي بأحد مستشفيات لاجوس، هو وممرضة شاركت في علاجه منذ أيام، بسبب الفيروس.

وقال وزير الدولة النيجيري للشئون الخارجية، نور الدين محمد، ان الرئيسة الليبيرية أكدت أن الدبلوماسي الليبيري تسلل إلي طائرة تابعة لشركة «اسكي»، التي أقلته إلي نيجيريا، ليتجنب عملية فحصه من «الإيبولا».

من جانبه، حث سفير ليبيريا في نيجيريا، الحسن كونتيه، النيجيرية علي وقف ما وصفه بالتمييز ضد المواطنين الليبيريين، بحجة حملهم للفيروس.

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