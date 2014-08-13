بالفيديو..الداخلية: الأمن تعافى بنسبة 85% من قوته.. ومعدل الجريمة زاد خلال الانفلات الأمني

قال اللواء أبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن الأمن كان متراجعًا طوال الفترة الماضية، لكن الداخلية تعافت وعادت بنسبة 85% من قوتها، لافتًا إلى أن التعافي بشكل كامل يلزمه استقرار الأوضاع في الشارع وعدم التظاهر، للتفرغ لمواجهة الخارجين على القانون و«البلطجية» .

وأضاف «عبد الكريم» خلال حواره لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» مساء الثلاثاء، أن معدل الجريمة زاد بشكل كبير في الفترة الأخيرة، نتيجة دخول كميات كبيرة من السلاح إلى مصر أثناء فترة الانفلات الأمني.

وتابع أن مديريات الأمن مختصة بوضع الخطط التأمينية للطرق وعدد سيارات المرور المستخدمة في التأمين، مضيفًا أن الوزارة تستعين بقوات التدخل السريع في حالات حوادث الطرق، ومطاردات الجناة لكفائتهم القتالية والتدريبية العالية.

وأشار إلى استحداث نظام قديم لدى الوزارة في تأمين المناطق السكنية، بانتشار مجموعات مسلحة تسليح خفيف للتدخل الطارئ وسرعة إبلاغ شرطة النجدة، وأن كل مجموعة مكونة من مجندين اثنين تسليحهم هراوات وعصي، وفرد أمن درجة أولى مسلح بشكل كامل.

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