سعود الفيصل: ما حدث بيننا وبين قطر ليس مريحًا ونريد علاقات تضامن وتكافل بين الدول الخليجية

جدة – سعد بن عبدالله

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد مدني أن الهدف الفعلي هو تحرير الأراضي الفلسطينية وعودة حقوق الشعب الفلسطيني، وأن المباحثات خطوة جوهرية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، كما ستكون مساعيهم لبحث القضية برمتها، واستئناف مفاوضات الدولتين، والمقترح العربي للسلام، وقال سموه إننا نريد أن ننهي الموضوع برمته، ولا نريد حلولاً آنية، يبحث عنها الإسرائيليون، فهم يريدون بحث الحلول الجزئية، مثل وقف اطلاق النار، وتوفير الأمن وإعطاء المساحات لسكانهم، فهم يريدون أن تكون هذه هي الآلية الطاغية على المباحثات، ونحن نريد الأسس، التي ستكون الجهود منصبة عليها، وعن موقف حماس قال سموه :" نحن لا نستطيع مقارنة ما تفعله القوات الاسرائيلية بالفلسطينيين بما تقوم به حماس للدفاع عن الفلسطينيين، في أي شيء ، فكيف نقول إن اسرائيل تدافع عن مواطنيها وهي بالأساس دولة محتلة لفلسطين، وحماس تقوم بأعمال للدفاع عن الاراضي المحتلة، فيما إسرائيل تدعي أنها تحمي أراضيها، وهي تقتل آلاف الفلسطينيين، وتتهم حماس بأنها خطفت بعض الاسرائيليين الذين لا يعلم مكانهم، ويعتبرونها إرهابية! أين العدالة في ذلك ؟!

إسرائيل دولة محتلة لفلسطين فكيف يكون لها الحق في الدفاع عن نفسها؟!

وما هو وجه الشبه بين موقف الجانبين، وبالتأكيد الموقفان مختلفان، فاسرائيل تريد تشريد الفلسطينيين من أراضيهم للتخلص منهم، كما أن إسرائيل ليس لها الحق للدفاع عن نفسها، إذ لا يوجد قانون في العالم يجيز لدولة محتلة لأخرى أن تدافع عن نفسها، وهذا سخيف، ويشير لعدم رغبه في أن يعم السلام للمنطقة، ولن نستطيع تحقيق أي شيء في المنطقة مالم يحل السلام أولاً، وأشار سموه إلى التنسيق السعودي- المصري حول ما يحدث الآن لوقف إطلاق النار بين اسرائيل وفلسطين، وأنه من البديهي أن يبذل البلدان كل جهد لإيقاف العدوان عن الفلسطينيين، والتعاون المشترك والاتصال بكل الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي القادر على التأثير على اسرائيل لحثها على ممارسة الضغوط عليها، ونوه سموه إلى أنهم لا يستطيعون إلا دعوة مجلس الامن إلى أن يمارس دوره كما هو منصوص في ميثاق الامم المتحدة، وليس التمييز بين القضايا، منوهاً إلى أن هنالك قضايا يؤازرها وفقا لمبادئ الميثاق، وقضايا أخرى، مثل القضية الفلسطينية، يتركها ولا يعود للميثاق في تقييماتها، وهذا هو احتجاجنا ضد مجلس الامن، خاصة وان له سلطة الفيتو على القرارات وهو يستطيع أن يوقف أي جهد تجاه قضية، ويمارس جهده على قضايا أخرى، وأضاف بأن ازدواج المعايير هو ما نشكو منه دائماً، ومجلس الامن مستمر في هذا الاسلوب، فمرة يكون السبب هو توحيد موقف مجلس الامن تجاه ضد قضية معينة، وتموت القضية، أو يكون بالتنافس بين الدول المختلفة في مجلس الامن وجميع المصالح حتى وإن كانت تشارك فيها بعض الدول في مجلس الأمن، وأوضح سموه أن المباحثات بين المملكة والإخوة في مجلس التعاون مستمرة، وقال: " إن ماحدث بيننا وبين قطر ليس بالشيء الذي نرتاح له، ونحن نريد أن تكون العلاقات بين الدول الخليجية علاقات تضامن، وتكافل واتفاق خاصة على الجوانب الأساسية للسياسة الخارجية، والمواقف تجاه القضايا الدولية، وهذا ما نأمل أن نصل اليه، وإن شاء الله الامور تسير في هذا الاتجاه " ، وعلق الأمير سعود على خبر خروج المالكي من السلطة العراقية اليوم ومدى تأثيره في تخفيف التوتر بالمنطقة، قائلا: " إن هذا الخبر هو أفضل خبر سمعته خلال الفترة الاخيرة "وطالب الأمير سعود الفيصل الصحافة اللبنانية ألا تفسد أمراً فيه مصلحة للبنان تعليقاً على مايشاع عن إيقاف الهبة السعودية لدعم الجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار، وإلغاء الهبة التي قدمتها المملكة بقيمة مليار عن طريق سعد الحريري الهبة السابقة، مؤكداً سموه أنه ليس هناك الغاء، ونوه إلى أن الجيش هو الجهة التي تحفظ الأمن في لبنان وهذه الهبة لتقويته.