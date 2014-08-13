متعب بن عبدالله: علينا تعزيز اللحمة الوطنية.. وهناك تنظيمات مشبوهة تحاول تنفيذ خططها داخل المملكة

وصل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني امس، لمدينة عرعر في زيارة تفقدية لوحدات الحرس الوطني بمنطقة الحدود الشمالية، حيث كان في استقبال سموه بمطار عرعر معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، ومعالي المستشار بمكتب سمو وزير الحرس الوطني الفريق فيصل بن عبدالعزيز بن لبدة، ومعالي رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض، ووكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية صالح بن عبدالكريم المحيميد، وقائد المنطقة الشمالية اللواء الركن فهد عبدالله المطير، وقائد حرس الحدود بالمنطقة الشمالية اللواء فالح بن مساعد السبيعي، ومدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء ضيف الله بن جزاع العتيبي، ورؤساء الهيئات وأمراء الأفواج وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

بعد ذلك توجه سمو الأمير متعب بن عبدالله إلى معسكر قوة الواجب، وفور وصوله عزف السلام الملكي، ثم استقل سموه عربة مكشوفة، مستعرضاً الوحدات الرمزية لقوات الحرس الوطني في منطقة الحدود الشمالية.

واستمع سموه إلى إيجاز عن مهام وأعمال وواجبات القوة، قدمه قائد قوة الواجب بمدينة عرعر العميد الركن عبدالله بن محمد آل متعب.

بعدها شرف سموه وزير الحرس الوطني الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، حيث صافح سموه عدداً من أهالي المنطقة.

ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد قوة الواجب بمدينة عرعر كلمة بهذه المناسبة أكد فيها على أن حضور وتفقد سموه لقوة الواجب يعد من ضمن اهتماماته الدائمة بالحرس الوطني، مشيراً إلى أن هذا الحضور هو مصدر اعتزاز وفخر للقوة، ودافع لها نحو القيام بالواجب على أكمل وجه .

وأضاف العميد الركن أن رجال القوة كغيرهم من أبناء الحرس الوطني والقطاعات العسكرية كافة، وشعب المملكة العربية السعودية يدركون ما يجب عليهم نحو وطنهم وقيادتهم، انطلاقاً من عقيدتهم السليمة والصافية من الشوائب، وحبهم لوطنهم وقيادتهم التي بذلت الغالي والنفيس في سبيل استقرار هذا البلد، مشيراً إلى أن قوة الواجب 13 يقدرون لسموه ما قُدم لهم من دعم، إضافة إلى سؤاله المستمر عن أحوالهم، الذي توج بهذه الزيارة الميمونة، حيث يشكرون سموكم على هذه اللفتة العزيزة عليهم.

بعد ذلك ألقى رئيس المجلس البلدي بمدينة عرعر فهد بن فرحان الديدب كلمة الأهالي نيابة عنهم، رحب خلالها بصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بمدينة عرعر، كما نقل لسموه خلالها تحيات صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية، مستذكراً تاريخ الحرس الوطني منذ أن كان مجرد وحدات من المتطوعين، وثكنات من الخيام حتى أضحت مؤسسة حضارية كبرى وصرحاً عسكرياً شامخاً .

ثم ألقيت عدد من القصائد النبطية بهذه المناسبة.

بعد ذلك ألقى سمو الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز كلمة توجيهية نقل فيها تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - لأبنائهم منسوبي الحرس الوطني، معبراً عن سعادته بلقاء منسوبي الحرس الوطني بمنطقة الحدود الشمالية ضباطاً وأفرادا.

وقال سموه: إننا نلتقي في ميادين الشرف والعزة دفاعاً عن ديننا القويم, وعقيدتنا السمحاء, مجددين عهد الولاء لوطننا الغالي بأن نواصل أداء واجبنا في الدفاع عن بلادنا والذود عنها وحماية حدودها ومقدساتها ومكتسباتها, استشهاداً بما قاله خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -, في كلمته التاريخية, بأنه أول من يقف - بنفسه - دون الوطن, فها أنتم اليوم تستشعرون وجوده بينكم, فهو في - قلب ووجدان - جميع أبناء المملكة في كل مكان وزمان, مثلما أنتم دائماً في قلبه ووجدانه.

وتابع سموه: إن ما نعيشه من أمن ورخاء واستقرار - نعمة عظيمة - أنعم الله بها الله على هذه البلاد وأهلها، ومن واجبنا أن نحمد الله سبحانه ونشكره على ما تفضل به، كما ينبغي علينا جميعاً تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء هذا الوطن والتكاتف والترابط يدا واحدة, وصفا واحدا لا يقبل الانقسام.

وأضاف سموه قائلاً: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله قد أولت أقصى درجات العناية والاهتمام بمختلف القطاعات العسكرية، وعملت على تأهيل منسوبيها وإكسابهم المهارات العسكرية والتدريب على أحدث منظومات الأسلحة، وما نشهده من تطور في قوات الحرس الوطني، وما تتمتع به من جاهزية عالية، يعد نتيجة لذلك الدعم السخي والاهتمام الكبير، ونأمل أن نكون دائماً عند مستوى هذه الثقة.

وأردف سموه بقوله: لا يخفى عليكم وجود تنظيمات مشبوهة, تعمل وتدار من الخارج، وتحاول تنفيذ خططها داخل المملكة بهدف زعزعة الأمن, وزرع الفتنة, والغزو الفكري للشباب السعودي، ولا شك أن مهمة التصدي لهذه الجماعات وهذا الغزو واجب الجميع خصوصاً علمائنا الأجلاء ودعاتنا الأفاضل وقادة الرأي كل في موقعه, والذين ينتظر منهم الوطن كشف الباطل وتبيان الشبهات، مضيفاً أن الجيوش تقابل الجيوش وتحمي الحدود وتدافع عن الوطن عسكرياً، لافتاً سموه الانتباه إلى أن التصدي للحروب الفكرية والمخططات السرية مهمة مشتركة تعني المواطن في المقام الأول، مؤكداً على أن المواطنين يجب أن يكونوا صفاً واحداً متلاحماً متكاتفاً، فالمحبة الحقيقية للوطن ليست شعاراً يرفع، بل عمل ومسؤولية واجبة, ووعي لكل ما يحاك ويدبر ضد الوطن وأهله.

لا وجود لقوات مصرية وباكستانية على الحدود الشمالية

وعبر سمو الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز في ختام كلمته بالشكر لصاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية على ما تجده وحدات الحرس الوطني من اهتمام وتعاون، كما قدم الشكر لأهالي المنطقة على حفاوتهم وحسن استقبالهم.

ثم شرف سموه مأدبة الغداء التي أقيمت بهذه المناسبة، بحضور أمراء الأفواج وعدد من الأهالي، ورؤساء الدوائر الحكومية بالمنطقة.

بعدها التقى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بضباط وأفراد الحرس الوطني بمدينة عرعر نقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القطاعات العسكرية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم لله - لمنسوبي الحرس الوطني اعتزازهم وتقديرهم لجهودهم الكبيرة، ومايقدمونه من تضحيات للمحافظة على أمن واستقرار هذه البلاد، معبراً عن سعادته لما لمسة من استعدادات وجاهزية للقوات وروح معنوية عالية.

ثم استمع سموه إلى اقتراحات وأسئلة منسوبي الحرس الوطني بمدينة عرعر، فيما وجه بتذليل الصعوبات ودراسة الاقتراحات المقدمة منهم

الامير متعب يصرح للصحفيين

من جانب آخر أكد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني في لقائه مع الاعلاميين أكد أن الحرس الوطني كان موجوداً وهذا مقره الاساسي بعرعر ورفحاء، عندما صدرت أوامر سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في انسحاب قوات الحرس الوطني للرياض وتبديلها بقوات وزارة الدفاع، واليوم الحمد الله يوم حضر الواجب اماكنا موجودة ونحن مستعدون، والحرس الوطني ليس له منطقة في أي مكان يناديه الواجب نحن مستعدون وجاهزون، وأكد بأن الأفضل لأي عدوي من أي جهة ألا يقترب لحدود المملكة العربية السعودية لأنهم ماراح يلاقون خير، وأضاف دائماً نسعى لما هو له مميزات للحرس الوطني بدعم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد - حفظهم الله -، وأفاد بأن موقع الحرس الوطني بعرعر كل ما هو موجود في هذا الخصوص في دراسة ونحن مستعدون له وكل ما يفيد للمواطن السعودي نحن دائماً جاهزون، وكل شيء يساعد على خدمة المواطن نحن جاهزون، وقال: إن الحرس كان هنا ومازال هنا ومتى ما طلب في أي مكان بحدود السعودية نحن جند وخدام لهذا الوطن، وشدد بأن ما أشيع عن تواجد قوات مصرية وباكستانية، وأحب أن أقول يسعدنا العلاقات المصرية والسعودية ويسعدنا العلاقات السعودية الباكستانية، لكن أحب أن أؤكد من هذا المكان بأن الحمدلله رب العالمين عندنا القدرة والامكانية الكافية للدفاع عن هذا الوطن، ونحن ما وجدنا إلا لخدمة ديننا ووطننا، وأول من قام بهذا الشيء هو سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- واعلانها بأن يكون أول واحد على الحدود لحماية الوطن، كما أكد أن العسكريين والعسكريات الموجودين بالمملكة هم 27 مليون شخص هم من يدافعون عن هذا الوطن، سواء عسكريين أو مدنيين جميعنا في خندق واحد، وأضاف بأن الطيران العمودي بالحرس الوطني تحت خدمة الوطن، وبين بأن اليوم والحمدلله موجود التأنيث بالمستشفيات وليس جديداً، ولو صار التأنيث في الحرس الوطني ليس بشيء غريب..