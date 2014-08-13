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أستاذ علوم سياسية: روسيا ستشارك بقوة في مشروع قناة السويس الجديدة

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أستاذ علوم سياسية: روسيا ستشارك بقوة في مشروع قناة السويس الجديدة أستاذ علوم سياسية: روسيا ستشارك بقوة في مشروع قناة السويس الجديدة

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية والخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط :” إن تهدف إلى تنويع مصادر السلاح من خلال توطيد علاقاتها مع روسيا والصين” .

وأضاف فهمي في تصريحات ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع على فضائية “الحياة”:”  أن الجانب الروسي والخبرات الروسية ستشارك بقوة في المشروعات القومية التي تنوي مصر إقامتها مثل مشروع قناة السويس الجديدة ” .

كما أوضح الدكتور طارق فهمي، أن زيارة الرئيس إلى روسيا تعد عودة لتصحيح العلاقات المصرية الخارجية، مشيرًا إلى أن روسيا تتعامل مع مصر كمفتاح للشرق الأوسط، “.

 

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