أستاذ علوم سياسية: روسيا ستشارك بقوة في مشروع قناة السويس الجديدة

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية والخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط :” إن مصر تهدف إلى تنويع مصادر السلاح من خلال توطيد علاقاتها مع روسيا والصين” .

وأضاف فهمي في تصريحات ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع على فضائية “الحياة”:” أن الجانب الروسي والخبرات الروسية ستشارك بقوة في المشروعات القومية التي تنوي مصر إقامتها مثل مشروع قناة السويس الجديدة ” .

كما أوضح الدكتور طارق فهمي، أن زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا تعد عودة لتصحيح العلاقات المصرية الخارجية، مشيرًا إلى أن روسيا تتعامل مع مصر كمفتاح للشرق الأوسط، “.