عمرو موسى: لن أخوض الانتخابات البرلمانية إلا عبر قائمة وطنية موحدة

أعرب عمرو موسي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن أسفه لاستمرار حالة التشرذم والخلافات الموجودة علي الساحة السياسية الآن بين مختلف الاحزاب والتيارات المدنية، الأمر الذي أدي إلي كثرة التحالفات الانتخابية وعدم تدشين أي تحالف مدني موسع حتي الآن.

وقال موسي – في تصريحات لـ”الأهرام” – إن موقفه من التحالفات مازال ثابتا لأن حالة التنافر السياسي مازالت قائمة بل تزداد الفجوة اتساعا.

وجدد موسي تأكيده بأنه ليس علي استعداد للترشح للبرلمان علي أي من القوائم أو الترشيحات الحزبية، مشيرا إلي أنه إذا ما قرر الترشح فإنه لن يترشح إلا علي قائمة وطنية موحدة يحدث عليها توافق كبير ويتم تشكيلها علي أساس المعايير الوطنية دون “محاصصات” ولابد ان تضيف إلي تشكيل مجلس النواب قدرات وتخصصات تساعد في عمليتي التشريع والرقابة، وهما المهمتان الأساسيتان للبرلمان القادم.

وأضاف موسي أنه يجب تمثيل تلك القائمة من الفئات المهمشة كالمرأة والأقباط والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت حملة “بالأمر عمرو” التي أطلقها مجموعة كبيرة من الشباب والمواطنين للضغط علي عمرو موسي للترشح للانتخابات البرلمانية، قد انتشرت بشكل واسع الأيام الماضية في مختلف محافظات الجمهورية حيث نظموا عدة تظاهرات لمطالبة موسي بالترشح وقيادة البرلمان القادم كما قاد لجنة الخمسين بحكمة واقتدار شديدين.