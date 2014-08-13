وزير خارجية السعودية: نتعاون مع مصر لوقف العدوان على غزة

قال وزير الخارجية السعودى، الأمير سعود الفيصل، الثلاثاء، إن مصر والسعودية «يبذلان كل الجهد لإيقاف العدوان الاسرائيلى على الفلسطينيين»، مؤكدًا «ضرورة تحرير الأرض وإيجاد حلول جوهرية للمشكلة الفلسطينية».

وأضاف «الفيصل»، خلال لقائه بالصحفيين فى ختام فعاليات الاجتماع الاستثنائى لوزراء خارجية التعاون الاسلامى: «نحن (مصر والسعودية) نتعاون سويًا ونتصل بكل الجهات الفاعلة فى المجتمع الدولي القادر على التأثير، لحثها على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة».

وتعليقًا على مصير غزة وما ستسفر عنه الجهود من أجل التهدئة، وما طالب به الرئيس الفلسطيني من وضع غزة تحت حماية دولية، جدد وزير الخارجية السعودي تأكيده على ضرورة تحرير الأرض الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي، والتركيز على الحلول الجوهرية للمشكلة الفلسطينية، داعيًا، في ذات السياق، إلى عدم البحث عن الحلول الآنية مع الجانب الإسرائيلي، الذي يبحث عن جزئيات المشكلة وفق ما يسمى بالأمن الإسرائيلي، حسب قوله.