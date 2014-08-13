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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي إلى 1951 شهيدًا و10193 جريحًا

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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي إلى 1951 شهيدًا و10193 جريحًا الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي إلى 1951 شهيدًا و10193 جريحًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 1951 شهيدًا و10193 جريحًا .

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريح صحفي الليلة :” إن حصيلة العدوان حتى منتصف ليل الثلاثاء 12 أغسطس الجاري 1951 شهيدًا و10193 جريحًا ” .

وأوضح أن من بين الشهداء 469 طفلًا و243 إمرأة و88 مسنًا ومن بين الجرحى 3084 طفلًا و1970 سيدة و368 مسنًا .

يشار إلى أنه منذ مطلع يوم أمس الاثنين، تسرى هدنة لمدة 72 ساعة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية لافساح المجال لإجراء مفاوضات جدية بالقاهرة للتوصل الى وقف دائم لإطلاق النار.

أ ش أ

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