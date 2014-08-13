بالصور.. “محلب” يفتتح المهرجان القومى الحرف التراثية بدار الاوبرا



> افتتح ،مساء الثلاثاء، المهندس إبراهيم محلب ، رئيس الوزراء ، مهرجان الحرف التراثية ، بدار الاوبرا المصرية ، وذلك بحضور الدكتور جابر عصفور ، وزير الثقافة ، و العديد من القيادات الفنية و الثقافية .

وقال رئيس الوزراء ، إن هذا الحدث يجمع حملة لواء الحرف التراثية ، و يأتى فى استراتيجية الحكومة لدعم و رعاية المهن التراثية و حمايتها من الاندثار ، خاصة فى ضوء ما تمثله تلك الحرف و الفنون من مكون هام و رئيسى للهوية و الثقافة المصرية.

يشارك فى هذه نحو 25 جمعية أهلية ، تمثل مختلف محافظات الجمهورية ، بجانب مراكز الانتاج الفنى و البحوث التراثية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية ، و بعض الجهات التابعة لوزارة الصناعة المختصة ، و صندوق التنمية الثقافية ، و كذلك نقابة العاملين فى الحرف.

وتصاحب المهرجان عدة فعاليات فنية منها ، مجموعة ورش عمل يومية للحرفيين ، و معرض لاعمال الفنانين المقدمة لمسابقة التصميمات القابلة للتنفيذ فى منتجات الحرف التراثية المختلفة ، و معرض لاكثر من 30 فنانا تشكيلياً.

وشهدت بداية المهرجان مشادات كلامية بين الأمن و الصحفيين و العارضين لأعمالهم فى المعارض ، لمنعهم من الدخول عند وصول رئيس الوزراء ، و لكن تم السماح لهم بعد التأكد من هويتهم.