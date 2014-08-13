بالصور .. الحركة الداخلية لمديرية أمن كفر الشيخ

أعتمد اللواء عبدالرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ وجاء بها :-

اللواء علي عبدالقادر محمد صلاح مساعد مدير الأمن للأمن العام واللواء محمد ضياء الدين مختار مساعد مدير الأمن للوحدات واللواء ياسر محمد سليمان مساعد مدير الأمن للتدريب والافراد واللواء محمد عبدالسميع محمد غيث مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية واللواء أسامة إبراهيم عبدالعليم مساعد المدير لفرق دسوق واللواء إبراهيم ممحمد عوض مساعد مدير الأمن لفرق الحامول و المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول والمقدم توفيق جاد رئيس مباحث قسم مركز كفر الشيخ “.

بالإضافة الى :” النقيب محمد بدوى عبد الوهاب رئيس مباحث قسم بيلا والنقيب أحمد على على سيف رئيس مباحث مركز سيدى سالم والنقيب أحمد سمير محمد أحمد حسن رئيس مباحث مركز الحامول والرائد شريف محمود عبد الجليل العقدة ورئيس مباحث فوة والرائد هشام محمد راشد رئيس مباحث مركز قلين والرائد هيثم ابراهيم محمد الهياتمى رئيس مباحث الرياض والنقيب حمدى يونس ابراهيم حميدة أبو رية رئيس مباحث مطوبس ” .