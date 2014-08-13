لجنة المالية البرلمانية الإسرائيلية تصادق على تحويل أكثر من 3 مليارات شيكل إلى ميزانية الدفاع

كشف راديو صوت إسرائيل الليلة أن لجنة المالية البرلمانية بالكنيست صادقت في ختام نقاش صاخب ومطول على تحويل ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون شيكل إلى ميزانية الدفاع.

وأشار الراديو إلى أن هذه المصادقة جاءت على حساب الاعتمادات التي كان مقررا تحويلها لوسائط النقل العام وتطوير منشأت المياه والاستعدادات لمواجهة هزات ارضية.

وذكر الراديو أنه تم ابعاد النائبة العمالية ستاف شافير عن الجلسة بعد أن قطعت بصيحاتها كلام المتحدثين في الجلسة ،مطالبة وزارة المالية بشرح الاسباب وراء تحويل الاعتمادات الاضافية إلى الأجهزة الأمنية وتقليص الاعتمادات الاخرى.

أ ش أ