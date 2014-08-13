محافظ مطروح: 70 مليون جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحي وانشاء 696 وحدة سكنية

أكد المهندس سعد غراب رئيس مدينة سيوة بأنه تم التصديق من محافظ مطروح على انارة تجمع الشباب قبلي جبل الدكرور بتكلفة 1.5 مليون جنيه و تركيب محول كهربائي بقدرة 50 ك ف لربط شمال وغرب قرية بهي الدين بتكلفة 325 الف جنيه بالاضافة الى تخصيص مبلغ 4 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء من مشروعات الخطة العاجلة .

كما وافق المحافظ على تركيب ماكينة ديزل قدرة 150 ك وات بقرية جارة أم الصغير بتكلفة 200 الف جنيه وأعمدة انارة بمشتملاتها بتكلفة 654 الف جنيه ومهمات إنارة بالمدينة والقري بتكلفة 145 الف جنيه بخطة عام 2013/2014 .

وفى مجال تحسين البيئة صدق المحافظ على سيارة جمع وكبس قمامة بتكلفة 800 الف جنيه و سيارة قلاب لجمع القمامة بقرية اغورمي بتكلفة 250 الف جنيه .

وفى مجال الطرق صدق المحافظ على عمل طرق ترابية بالمدينة بتكلفة 650 الف جنيه وأرصفة وتشجير و عمل مجري للسيول بقري أغورمي و المراقي و أبو شروف بتكلفة 200 الف جنيه .

وفى مجال المياه والصرف الصحي جاري احلال وتجديد شبكة مياه الشرب بتكلفة 35 مليون جنيه و التصديق على اقامة صرف صحي متكامل بتكلفة 35 مليون جنيه دعم من خطة المحافظة .

كما تم تسليم عدد 4 سيارات كسح جديدة و عدد 2 سيارة نقل مياه شرب سعة السيارة 10 طن .

وفى مجال الاسكان تم طرح مشروعات الاسكان الاجتماعي بمدينة سيوة لعدد 216 وحدة سكنية غرفتان ومطبخ وحمام و طرح عدد 480 وحدة سكنية ثلاث غرف ومطبخ وحمام بتكلفة 125 مليون جنيه .

وفى مجال الصحة تم الانتهاء من الوحدة الصحية بقرية بهي الدين بها جميع الأجهزة الطبية المتطورة لخدمة أهالي القرية بتكلفة 2.4 مليون جنيه بالاضافة الى طرح عمارة سكنية للأطباء لتحقيق الاستقرار الاجتماعي الوظيفي للطبيب .

وفى قطاع السياحة زادت نسبة الاشغالات فى فنادق والقري والمنتجعات السياحية في الموسم الحالي بنسبة 100% عن العام الماضي ،وبلغت نسبة الإشغالات هذا الموسم 100% على مستوى جميع فنادق وقري ومنتجعات سيوة.

مؤكدا أن معظم الأفواج السياحية من مختلف دول العالم خاصة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا وبلجيكا والنمسا والنرويج وكولومبيا ،بخلاف وفود السياحة الداخلية من المصريين من مختلف محافظات مصر.

وفى قطاع تكنولوجيا المعلومات صدق المحافظ على اقامة مركز تدريب للحاسب الالي وتكنولوجيا المعلومات بتكلفة 100 الف جنيه لتدريب شباب الخريجين من أبناء سيوة ورفع كفاءة الموظفين بالجهاز الإدارى بالتعاون مع وزارة الإتصالات حيث تم تخريج دفعة من شباب الخريجين وتدريبهم على برامج Web Design وحصولهم على شهادات تدريبية من وزارة الإتصالات كمدربين من وزارة الإتصالات ( تعادل درجة البكالوريوس ) .

وفى مجال الشباب والرياضة تم التصديق على اقامة ملعب مفتوح بمنطقة أبو بكر الصديق نجيل صناعي .

وفي مجال تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة تم ازالة تعديات على أراضى الدولة بواحة سيوة على مساحة 28 ألف فدان خلال الفترة الماضية ،حيث قامت الحملة بإزالة بنايات ومنازل وزراعات وخطوط مياه بعد أن إستولت إحدى الشركات على أرض بمدينة سيوة بالمخالفة للقانون .

ومن جانبه أكد اللواء / بدر طنطاوى محافظ مطروح بأن المشروعات التنموية التى تصب فى مصلحة المواطن تأتى فى مقدمة أولوياتي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المطروحى فى كافة القطاعات الخدمية المختلفة .