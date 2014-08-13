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بالفيديو.. أبو سعدة: إعلان تقرير “رايتس ووتش” بالتزامن مع تحركات الإخوان “خلطًا سياسيًا”

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بالفيديو.. أبو سعدة: إعلان تقرير “رايتس ووتش” بالتزامن مع تحركات الإخوان “خلطًا سياسيًا” بالفيديو.. أبو سعدة: إعلان تقرير “رايتس ووتش” بالتزامن مع تحركات الإخوان “خلطًا سياسيًا”

حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” بشأن فض اعتصام جماعة الإخوان في ميدان رابعة العدوية عام 2013، يعبر عن وجهة نظر واحدة، ولديه مشكلات في التوصيف والأرقام، وأضاف خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي جمال عنايت، في برنامج “مساء جديد”، الثلاثاء، على قناة التحرير الفضائية، أن التقرير لم يستند في أرقام القتلى إلى إحصائيات وزارة الصحة أو الطب الشرعي، مشيرًا أن التقرير ردد نفس كلام الإخوان بخصوص أعداد الجرحى والقتلى.

وأشار أبو سعدة، إلى أن التقرير وجه اتهامات لأشخاص، وهو الأمر الغير ممكن حدوثه، إلا بعد التحقيق معهم من قبل جهات تحقيق محددة، وأوضح سعدة أن الإخوان يستعدون لاستخدام هذا التقرير دوليًا، بعد محاولاتهم الفاشلة في رفع قضايا بالمحاكم الدولية ضد .

وأضاف أبو سعدة، أن اعتبار التقرير فض رابعة احتوى على أكبر عدد قتلى في يوم واحد بالتاريخ الحديث، يغطي بذلك على جرائم إسرائيل في فلسطين، وداعش في العراق، والذين قتلوا الآلاف، وبالرغم من ذلك لم يتم إصدار أي تقارير بهذا الشأن.

واعتبر أبو سعدة، إصدار التقرير بالتزامن مع إعلان الإخوان لبدأ تحركات جديدة في الشارع، يعتبر خلطًا سياسيًا مع حقوق الإنسان، وتدخلًا سياسيًا في شئون الدولة المصرية، كما أن انتهاء التقرير بإصدار توصية للولايات المتحدة بقطع المعونة العسكرية عن مصر، يدرج مصطلحات حقوق الإنسان تحت بند التوظيف السياسي.

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