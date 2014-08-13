«الخارجية الأمريكية» ترد على زيارة السيسي لروسيا: لدينا علاقات قوية مع مصر

قالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، الثلاثاء، إن «مصر حرة في إقامة علاقات مع أي جهة تريدها».

وأضافت «هارف»، في تصريحات صحفية، تعليقًا على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى روسيا، أن «الولايات المتحدة لديها علاقات استراتيجية قوية مع مصر».

في الوقت نفسه، تطرقت المسؤولة الأمريكية إلى التقرير الصادر عن منظمة «هيومان رايتس ووتش» عن أحداث فض ميداني رابعة العدوية والنهضة، العام الماضي، قائلة إن «الإدارة الأمريكية تقوم حاليا بمراجعة التقرير لبحث الوقائع المذكورة فيه»، غير أنها أشارت إلى أن «رد الفعل المبدئي الأمريكي هو الشعور بالانزعاج»، حسب تعبيرها.