راموس: ينبغي إعطاء السوبر الأوروبي القيمة التي يستحقها

مدريد، (إفي): أعرب مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس عن رضاه بفوز فريقه ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي على حساب سيفيليا، وقال إنه "يجب إعطاء هذا اللقب القيمة التي يستحقها بالفعل".

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الإسباني "إنه يوم مهم لريال مدريد" وكان من الضروري "إضافة لقب آخر" لخزائنه.

وعن المستوى الشخصي، أبدى اللاعب "ارتياحه" لعدم اهتزاز شباك فريقه، مؤكدا أن فريقه استحق عن جدارة الفوز بمباراة "صعبة للغاية".

وفاز الفريق الملكي بالمباراة التي أقيمت في مدينة كارديف الويلزية بهدفين لنجمه كريستيانو رونالدو.