وجوه فنية في سهرة "كن هادي" السنوية

كعادتها في كل عام، تقيم جمعية "كن هادي" التي تحذر من تناول شرب الكحول أثناء القيادة لتفادي حوادث السير، نظمت سهرتها السنوية في ملهى "skybar" في بيروت، بحضور شخصيات سياسية وفنية وإعلامية واجتماعية.

وأطلقت الجمعية على سهرتها اسم : "تاكسي نايت" حيث لا يسمح لساهرين الحضور الى السهرة بسياراتهم الخاصة، بل تتكفل الجمعية وعلى نفقتها بنقلهم من وإلى منازلهم سالمين. والهدف الرئيسي هو تشجيع الشباب على الذهاب إلى سهراتهم بسيارة أجرة لتفادي تعريض أنفسهم ومن معهم الى الحوادث نتيجة القيادة بعد السهرة.

حضر هذه السهرة وزير السياحة اللبناني ميشال فرعون والوزير السابق زياد بارود، وكل من الفنانين زين العمر، وأنطوني توما، وألين لحود.