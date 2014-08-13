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وجوه فنية في سهرة "كن هادي" السنوية

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وجوه فنية في سهرة "كن هادي" السنوية وجوه فنية في سهرة "كن هادي" السنوية

الثلاثاء 12-08-2014 20:39

كعادتها في كل عام، تقيم جمعية "كن هادي" التي تحذر من تناول شرب الكحول أثناء القيادة لتفادي السير، نظمت سهرتها السنوية في ملهى "skybar" في بيروت، بحضور شخصيات سياسية وفنية وإعلامية واجتماعية.
وأطلقت الجمعية على سهرتها اسم : "تاكسي نايت" حيث لا يسمح لساهرين الحضور الى السهرة بسياراتهم الخاصة، بل تتكفل الجمعية وعلى نفقتها بنقلهم من وإلى منازلهم سالمين. والهدف الرئيسي هو تشجيع الشباب على الذهاب إلى سهراتهم بسيارة أجرة لتفادي تعريض أنفسهم ومن معهم الى الحوادث نتيجة القيادة بعد السهرة.
حضر هذه السهرة وزير السياحة اللبناني ميشال فرعون والوزير السابق زياد بارود، وكل من الفنانين زين العمر، وأنطوني توما، وألين لحود.

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سيدتي