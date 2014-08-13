الليلة حفلة نانسي عجرم بقرطاج

تغني الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الليلة في مهرجان قرطاج الدولي خلال دورته الـ50 ، ولا شك أنه ستقع المقارنة بين حفلتها وبين حفلة شيرين الأخيرة التي لاقت نجاحاً كبيراً، إذ لا يفصل بين الحفلتين إلاّ ثلاثة أيام فقط، ورغم أن الفنانتين مختلفتين في شخصيتهما ولون أغانيهما، إلا أن المقارنة ستحصل بينهما لدى الجمهور ولدى النّقاد أيضاً.

وإذا كان أكبر عدد من الجمهور الغفير الذي يعدّ بالآلاف، غصّ به المسرح، كان جلّه من النساء في حفلة شيرين، فهل سيحصل العكس ويكون الرجال هم الفئة الطاغية في حفلة نانسي عجرم الليلة؟

وإذا أطلّت شيرين على الجمهور بفستان أحمر قالت أنها اختارته خصيصاً ليكون في لون العلم التونسي، فماذا عسى سترتدي نانسي المعروفة بأناقتها وذوقها الرفيع الذي يجمع بين الأناقة والبساطة؟ وإذا انتعلت شيرين حذاء فضي ذات كعب عالٍ جداً، فماذا ستنتقي نانسي من أحذيتها الأنيقة؟

واذا اختارت شيرين تسريحة شعر كلاسيكية وكانت تسريحة شعرها تعكس البساطة والأصالة، فما هي التسريحة التي ستظهر بها نانسي الليلة على معجبيها؟ وهم كثر.

واذا غنت شيرين لعبد الحليم وفايزة أحمد وأم كلثوم إلى جانب أغانيها، فلمن ستغني نانسي اللية من سِجل "الكبار"؟ لتطريز سهرتها التي ستُخصِص الجزء الأكبر منها طبعاً لأغانيها الخاصة.

وإذا خاطبت شيرين جمهورها بعفوية وشاكست أعضاء فرقتها وأضفت جواً من المرح وفرحة الحياة على سهرتها، فأي أسلوب ستختاره نانسي الليلة للتواصل مع جمهورها؟

وإذا فاجأ صابر الرباعي شيرين وحرص على أن يصعد على المسرح ويهديها باقة ورد أمام الجمهور ويحييها، فمن سيفاجىء نانسي عجرم الليلة في سهرتها؟

ومن حسن الصُدف أن نانسي عجرم ستغني في ليلة احتفال تونس بيوم المرأة التونسية وهي مناسبة يحتفل بها الشعب التونسي بأسره، خصوصاً النساء، اذ يصادف مع ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية عام1957، والتي مَنعت تعدد الزوجات وجعلت الطلاق لا يحصل إلا في المحاكم، كما منحت المرأة حقوقها كاملة.

نانسي بين وزيرين

وتعود نانسي للغناء في مهرجان قرطاج الليلة في عهد وزير جديد للثقافة وهو الدكتورمراد الصقلي والمدير السابق لمهرجان قرطاج، الذي أعلن أن نانسي مُرحب بها في قرطاج ومدح صوتها خصوصاً وأنه أكاديمي مختص في الموسيقى، بخلاف وزير الثقافة السابق د. الهادي مبروك الذي قال: "لن تغني نانسي عجرم في قرطاج ولو على جثتي"، ورغم أنه خفّف من تصريحه ذاك، وتراجع قليلاً، إلا أن هذا القول بقي راسخاً، وقد جاوبته وقتها نانسي بدبلوماسية ولباقة وهدوء.

أما بالنسبة للوزير الجديد مراد الصقلي فقد أشادت نانسي علناً برجاحة عقله، ووصفته بالديمقراطي والمحب للحياة، وأكدت إنها سعيدة به.

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