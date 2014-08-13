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سعاد عبدالله تخرج من المستشفى وتقضي إجازتها مع عائلتها

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سعاد عبدالله تخرج من المستشفى وتقضي إجازتها مع عائلتها سعاد عبدالله تخرج من المستشفى وتقضي إجازتها مع عائلتها

الثلاثاء 12-08-2014 21:57

من المقرر أن تخرج اليوم من المستشفى الفنانة القديرة سعاد عبدالله، بعد إجرائها فحوصات اعتيادية إثر آلام مفاجئة عانت منها في معدتها، بسبب الجهد الكبير الذي بذلته خلال تصوير مسلسل "ثريا"، الذي حقق انتشاراً لافتاً خلال عرضه في شهر رمضان، إذ قدّمت من خلاله شخصيّتين في آنٍ واحد.

وطمأنت سعاد عبدالله جمهورها إلى صحتها وإلى كبار الشخصيّات، التي حرصت على الاتصال بهم، فضلاً عن الفنانين والفنانات في الكويت والخليج.

وبعد الانتهاء من إجازتها، التي من المقرر أن تقضيها خارج الكويت مع عائلتها، تعود عبدالله إلى الكويت لتحسم أمر النصوص المعروضة عليها لتنفيذها وتصويرها في الفترة المقبلة لتُعرض قبل شهر رمضان المقبل.

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سيدتي