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رحيل الممثل جيجي مورفي قبل إطلاق مسلسله الأخير

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الثلاثاء 12-08-2014 22:36

توفي يوم الجمعة الممثل JJ Murphy البالغ من العمر 86 عاماً، داخل منزله في Belfast بإيرلندا.

النجم الراحل Murphy كان قد إنضم منذ فترة إلى مسلسلHBO الذي تم تصوير جزء كبير منه في إيرلندا، وكان من المتوقع أن يشارك في أعمال عديدة خلال فصل الصيف.

HBO تم تصويره في العام الماضي، وسيصدر في تشرين أول 2014.

الممثل JJ Murphy إشتهر عام 1980 من خلال دوره في مسرحية The Death of Dracula التي لاقت رواجاً كبيراً في ذلك الوقت.

 

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