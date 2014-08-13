فلة الجزائرية في مهرجان "تيميزار"

تحلّ المطربة فلة الجزائرية ضيفة على مهرجان "تيميزار" للفضة، في نسخته الخامسة، المقرّر تنظيمه في الفترة المتراوحة ما بين 18 و 22 من شهر آب/أغسطس الجاري بمدينة "تيزنيت"، في جنوب غرب المغرب، على مقربة من "أكادير" للمشاركة في إحياء ليالي المهرجان، إلى جانب كلّ من: الفنانة الكبيرة تبعمرانت، والفنان فريد غنام، ومجموعة ايت ماتن، والفنان الحسن انير، وناس الغيوان في أول أغنية أمازيغية، ومجموعة عبد الهادي ازنزارن.

ويتميّز مهرجان "تيميزار" للفضة في دورته الخامسة بتزنيت عرض قفطان من الفضة، الذي احتاج من المصمّم العالمي عبد السلام الفيلالي حوالى 2 كلغ من الفضّة لإنجازه؛ وذلك في إطار معرض سيضمّ حوالى 250 عارضاً، سيتمّ دمجهم في المعرض (47 رواقاً)، والذي سيُنظم طوال أيّام مهرجان الفضّة، بمشاركة عارضين من مختلف المدن المغربية، من أكادير، وأنزكان، والعيون، وأسا الزاك، إلى جانب دول شقيقة وصديقة كتركيا، وجزر الكناري، والنيجر.

كما سيتمّ تنظيم ندوة أكاديميّة في مجال الصياغة الفضية، سيؤطّرها خبراء في هذا المجال.