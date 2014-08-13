أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فلة الجزائرية في مهرجان "تيميزار"

Google+ Print
فلة الجزائرية في مهرجان "تيميزار" فلة الجزائرية في مهرجان "تيميزار"

الأربعاء 13-08-2014 00:04

تحلّ المطربة فلة الجزائرية ضيفة على مهرجان "تيميزار" للفضة، في نسخته الخامسة، المقرّر تنظيمه في الفترة المتراوحة ما بين 18 و 22 من شهر آب/أغسطس الجاري بمدينة "تيزنيت"، في جنوب غرب المغرب، على مقربة من "أكادير" للمشاركة في إحياء ليالي المهرجان، إلى جانب كلّ من: الفنانة الكبيرة تبعمرانت، والفنان فريد غنام، ومجموعة ايت ماتن، والفنان الحسن انير، وناس الغيوان في أول أغنية أمازيغية، ومجموعة عبد الهادي ازنزارن.

ويتميّز مهرجان "تيميزار" للفضة في دورته الخامسة بتزنيت عرض قفطان من الفضة، الذي احتاج من المصمّم العالمي عبد السلام الفيلالي حوالى 2 كلغ من الفضّة لإنجازه؛ وذلك في إطار معرض سيضمّ حوالى 250 عارضاً، سيتمّ دمجهم في المعرض (47 رواقاً)، والذي سيُنظم طوال أيّام مهرجان الفضّة، بمشاركة عارضين من مختلف المدن المغربية، من أكادير، وأنزكان، والعيون، وأسا الزاك، إلى جانب دول شقيقة وصديقة كتركيا، وجزر الكناري، والنيجر.

كما سيتمّ تنظيم ندوة أكاديميّة في مجال الصياغة الفضية، سيؤطّرها خبراء في هذا المجال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي