لماذا طلب كريم عبد العزيز تأجيل المؤتمر الصحفي لفيلم "الفيل الأزرق" في دبي؟

زار أبطال وفريق عمل فيلم «الفيل الأزرق»، أحدث أفلام السينما العربية الذي حقق نجاحاً ساحقاً خلال عرضه خلال عيد الفطر في مصر، بعد أن تجاوزت إيراداته 13 مليون جنية في الأسبوع الأول من عرضه، بالإعلان عن تفاصيل الفيلم خلال مؤتمر صحفي كان من المفترض أن يعقد قبل عرض الفيلم الخاص في "فيستيفال سيتي مول"، بحضور فريق عمل "الفيل الأزرق" وهم: الفنان كريم عبد العزيز، والمخرج مروان حامد، والمؤلف أحمد مراد، وممثلي مجموعة من الوسائل الإعلامية المكتوبة والمرئية، إلا أن رفض كريم عبد العزيز لإقامة المؤتمر الصحفي قبل العرض حال دون ذلك، حيث اتفق مع إحدى منظمات الفعالية أن يؤجل المؤتمر إلى بعد أن يتم مشاهدة الفيلم، لكي يكون لدى الجميع القدرة على مشاهدة الأحداث وأداء الأبطال، والتعرف إلى قصة فيلم "الفيل الأزرق" والغوص في تفاصيلها، لتكون الأسئلة في مجراها الصحيح.

وقد بدأ عرض الفيلم الساعة السابعة تقريباً، وحين انتهى عرض الفيلم التف عدد من الإعلاميين حول فريق عمله لإجراء مقابلات صحفية وتلفزيونية سريعة، وبذلك نسي الجميع قصة المؤتمر الصحفي وأُلغي تماماً.

فيلم "الفيل الأزرق" من إنتاج شركة "لايتهاوس فيلم والباتروس للإنتاج"، وهو مأخوذ عن الرواية العربية الأكثر مبيعاً في الوطن العربي "الفيل الأزرق" لصاحبها أحمد مراد، وتم إنتاجه وتصويره في مصر، ويعد أول فيلم عربي من نوعه في الشرق الأوسط، حيث تم عرضه في مصر أولاً خلال عيد الفطر محققاً نجاحاً ساحقاً في شباك التذاكر.

وتدور قصة الفيلم الذي جمع بين الخيال والإثارة والجريمة حول الطبيب النفسي "يحيى" الذي يلعب دوره كريم عبد العزيز، والذي يعود إلى عمله في المستشفى بعد انقطاع 5 أعوام عن العمل، وحين عاد وجد صديق عمره الدكتور "شريف مدكور" الذي يلعب دوره خالد الصاوي، متهماً في جريمة قتل، لتكون مهمته التأكد مما إذا كان مريضاً نفسياً حين ارتكب الجريمة أما كان في كامل قواه العقلية، ويظل يحاول اكتشاف الحقيقة حتى تأكد أن صديق عمره ملبوس بالجن، وهو من يتحكم به وبتصرفاته، فيحاول يحي مساعدة صديقه للتخلص من هذا المس.