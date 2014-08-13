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ريال مدريد بطل سوبر الأوروبي

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ريال مدريد بطل سوبر الأوروبي ريال مدريد بطل سوبر الأوروبي

ريال مدريد

توج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب بطولة كأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على إشبيلية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أاليوم على ملعب “كارديف” في ويلز. أحرز هدفى المباراة كريستاينو رونالدو فى الدقيقتين 30و49 من عمر اللقاء .

وجاء الشوط الأول قوياً من جانب الفريقين .. وظهرت خطورة الريال سريعا عندما حصل رونالدو على خطأ أمام منطقة جزاء إشبيلية في الدقيقة 13 نفذه بنفسه ليصطدم بالحائط البشري ويخرج إلى ركنية.

ووواصل الفريق الملكى ضغطه على إشبيلية، وفي الدقيقة 26 سدد رونالدو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة من زميله بنزيمه، ولكن بيتو حارس إشبيلية تصدى لها ببراعة.
> وتعد هذه هي أول بطولة لريال مدريد هذا الموسم، الذي يستعد لخوض مباراة السوبر الإسباني يوم 20 أغسطس الجاري أمام أتليتكو مدريد بطل الدوري الإسباني.

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