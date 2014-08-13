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السيسي و«بوتين» يشاهدان عرضًا موسيقيًا في «سوتشي»

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زار الرئيسان عبدالفتاح والروسي فلاديمير بوتين، مساء الثلاثاء، المعلب الأولمبي «إيسبرج» في القرية الأولمبية بمدينة سوتشي، وشاهدا عرضا موسيقيا على الجليد بعنوان «أنوار المدينة الكبيرة» للمخرج إيليا أفيربوخ.

وشارك في العرض عدد من نجوم الرياضة الروسية، بينهم خمسة من الفائزين بالميداليات الأولمبية و11 من أبطال العالم بينهم أليكسي ياجودين ورومان كوستوماروف واأوكسانا دومنينا.

وقال المخرج أفيربوخ، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «إيتار ــ تاس»: «إن العرض الموسيقي استوحي من الشخصيات التي أبدعها تشارلي تشابلن في السينما»، مشيرا إلى أن عرض «أنوار المدينة الكبيرة» هو صنف جديد من الفن يتم فيه توليف المسرح والعرض والتزلج على الجليد والميوزكل.

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