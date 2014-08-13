بالصور.. أفضل المقاتلات الروسية.. وأحدثها «سوخوي 35»

نشر موقع «صوت روسيا» الإخباري صورًا لأفضل 13 طائرة عسكرية تنتجها روسيا، وذلك بمناسبة الذكرى 102 على تأسيس القوات الجوية، في 12 أغسطس 1912.

وعرض «صوت روسيا» الطائرات المميزة لدى سلاح الجو الروسي على مدار تاريخه، ومن بينها: «سوخوي، ميج، توبوليف»..

1 ـ سوخوي 30 (يسميها حلف الناتو Flanker C).. وهي مقاتلة سوفيتية روسية بطيارين، متعددة الأغراض، وتعد أول طائرة في العالم من حيث القدرة على المناورة

2 ـ ميج 29.. وهي مقاتلة متعددة الأغراض من الجيل الرابع، وصممت في مكتب التصميم الهندسي للطائرات العسكرية (ميج)

3 ـ ميج 21 .. الطائرة الأكثر شيوعا في العالم، وسرعتها أكبر من الصوتـ وأنتجت في الاتحاد السوفيتي من 1959 إلى 1985

4 ـ القاذفة الثقيلة حاملة صواريخ توبوليف 95 MS.. وتعد أسرع طائرة بمحركات مروحية، وهي القاذفة الوحيدة ذات الدفع الروحي التوربيني.. وتستخدم لتدمير أهداف العدو بالصواريخ المجنحة في جميع الأحوال الجوية.

5 ـ المقاتلة سوخوي 34

6 ـ الطائرة الهجومية سوخوي 25

7 ـ طائرة IL 2 .. أطلق عليها اسم «الدبابة الطائرة».. واستخدمت خلال «الحرب الوطنية العظمى»، وتعد الطائرة العسكرية الأكثر ضخامة في التاريخ، وأنتج منها 35 ألف طائرة.

8 ـ طائرة النقل العسكري الثقيلة IL 76.. مخصصة لنقل وإنزال القوات المظلية ومعدات ومدرعات الإنزال الجوي، وهي أول طائرة نقل عسكري في تاريخ الاتحاد السوفيتي بمحركات نفاثة.

9 ـ توبوليف 160 أو «البجعة البيضاء»، قاذفة صواريخ روسية، أسرع من الصوت، وتعد أثقل الطائرة المقاتلة في العالم، بأقصى حمولة عند الإقلاع.

10 ـ الطائرة C22 .. قاذفة ذات أربعة محركات هيكلها من خشب، أنتجت في معمل روسيا البلطيق لصناعة العربات في الفترة من 1913 وحتى 1918.. وشاركت في الحرب العالمية الأولى.

11 ـ طائرة التدريب القتالية ياك 130 .. مخصصة لتدريب طلاب الكليات الجوية، وأنتج منها الجيل الرابع والخامس، ومجهزة بنظام قيادة رقمي.

12 ـ ياك 9 .. مقاتلة ذات محرك واحد، وأنتجت في الفترة من أكتوبر 1942 إلى ديسمبر 1948.

13 ـ ميج 31 .. مقاتلة اعتراضية بطيارين، أسرع من الصوت، ذات مدى بعيد وتعمل في جميع الأحوال الجوية، وهي أول طائرة عسكرية سوفيتية من الجيل الرابع.

14 ـ سوخوي 35 .. وعرضت للمرة الأولى خلال استعراض جوي اليوم في إحدى قواعد القوات الجوية الروسية، بمناسبة يوم القوات الجوية