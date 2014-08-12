محلب يفتتح المهرجان القومي السابع للحرف التراثية بدار الأوبرا المصرية

قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بافتتاح المهرجان القومي السابع للحرف التراثية في قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة.

وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن تنظيم المهرجان والذي يٌعد حدثًا سنويًا مهمًا يجمع حملة لواء الحرف التراثية وفنونها العريقة، يأتي في إطار استراتيجية الحكومة لدعم ورعاية المهن التراثية وحمايتها من الاندثار، خاصة في ضوء ما تمثله تلك الحرف والفنون من مكون مهم ورئيسي للهوية والثقافة المصرية.

كما أكد رئيس الوزراء فى أثناء افتتاح المهرجان، أن الدولة ترعى هذه المواهب الشابة، خاصة وأنهم قد أثبتوا جدارتهم في حرف قاربت على الاندثار، مشيرًا إلى أن هناك وزارة تهتم حاليًا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وستولي هذه الوزارة الأهمية لكل صاحب مشروع صغير أو متوسط، وستعمل على التسويق اللازم لمنتجاتهم.

يشارك في المهرجان الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة عدد من الجهات الحكومية والأهلية كمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، ومدرسة كرداسة لفنون النسيج اليدوي، ومركز تحديث الصناعة، والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)، إلى جانب قصر الإبداع الفني بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويٌعقد على هامش المهرجان الذي يستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي معرض يضم انتاجًا لعدد من الفنانين الموهوبين، إلى جانب مؤتمر قومي حول الحرف التراثية، يهدف إلى بحث مشكلاتها وإيجاد حلول لها.