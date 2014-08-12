عقد بوزارة التربية والتعليم اجتماع موسع برئاسة محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام، وبحضور إبراهيم عبدالباري مدير عام الإدارة العامة لدعم اللامركزية، واسعيد صديق مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وبحضور منسقي اللامركزية ومديري التخطيط لعدد 13 مديرية تعليمية من إجمالي عدد 27 مديرية تعليمية، للوقوف على حالة الصيانة البسيطة بالمدارس وتدريب العاملين بالمدارس على ادارة الاعتمادات الماليـة المخصصة لتنفيذ الصيانات البسيطة بالمدارس في مجــالات (السباكة / الكهرباء / النجارة / الدهانات) بتكلفة إجمالية 110 ملايين جنية مخصصة لعدد 27 مديرية تعليمية تم توزيعها على مديريات التربية والتعليم، والتي تقوم بدورها بتخصيص اعتماد مالي لكل إدارة تعليمية، وذلك عن طريق معادلة التمويل المعتمدة من وزارة المالية في إطار تفعيل اللامركزية والتي تُعد وزارة التربية والتعليم من الوزارات الرائدة في هذا المجال.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بمتابعة أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي 2014/2015.

حرص كل من إبراهيم عبد الباري وسعيد صديق مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة خلال الاجتماع على التأكيد على تنفيذ تعليمات الدكتور الوزير الصادرة بالآتي:

· التأكيدعلى توزيع الاعتمادات الخاصة بالصيانة البسيطة من المديريات إلى الادارات التعليمية ثم توزيعها على المدارس حسب معادلة التمويل المعتمدة من وزارة المالية.

· التأكيد على أن هناك تدريب قائم بالفعل على مستوى المدارس لإدارة وتنفيذ الاعتمادات المالية المخصصة للصيانة البسيطة بها بالاشتراك مع مجلس الأمناء لكل مدرسة.

· مناقشة ودراسة معوقات الصرف التي واجهت المديريات لأعمال الصيانة البسيطة بالمدارس للعام المالي 2013/2014 للعمل على اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتلافي تكرارها خلال العام المالي 2014/2015.

· دراسة ختاميات العام المالي 2013/2014 من الاعتمادات المخصصة للباب السادس للتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وحصر جميع المشاكل والمعوقات التيواجهت المديريات لإيجاد حلول لها.

· دراسة الاعتمادات المخصصة للعام المالي الجديد 2014/2015 والوقوف على مدى ملاءمتها للخطط الموضوعة من قبل المديريات التعليمية وكيفية تنفيذها.

· مناقشة جميع المشاكل والمعوقات التي واجهت المديريات التعليمية خلال العام المالي 2013/2014 ووضع المقترحات اللازمة للتغلب على هذه المشاكل والمعوقات والعمل على تلافى تكرارها في تنفيذ خطة المديريات للعام المالي والدراسي 2014/2015.

ومن المقرر أن يتم الاجتماع بباقي أعضاء اللامركزية وإدارات التخطيط بالمديريات التعليمية والبالغ عددها (14) مديرية تعليمية يوم الأربعاء الموافق 13/8/2014، وقد تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي 2014/2015 بعشرة أيام.