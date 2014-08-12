غريب لشيكابالا: كيف تتأخر عن لشبونة وتنشر صور رحلاتك؟

استنكر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر، تأخر محمود عبد الرازق شيكابالا عن العودة مع فريقه سبورتنج لشبونة إلى البرتغال بعد المشاركة في مئوية الاتحاد السكندري.

وقال غريب في تصريحات لقناة "النهار رياضة": "أعتقد أن نزول شيكابالا للفريق الرديف بالنادي البرتغالي، نتيجة لتخلفه عن السفر مع الفريق".

وأضاف: "شيكابالا يجب أن يعلم أن اللاعب المحترف له حقوق وعليه واجبات، وكان من المفترض أن يهتم بإنهاء تصريح التجنيد له بالسفر، بمجرد أن يصل مصر".

وكان شيكابالا كان منعته السلطات من مغادرة المطار بسبب عدم حصوله على تصريح سفر من القوات المسلحة.

وتابع: "ولكن للأسف، وجدنا شيكابالا ينشر صور رحلاته مع الأصدقاء عبر الإنترنت، وبالطبع هذه الصور تم نقلها لإدارة نادي سبورتنج لشبونة".

وأتم المدير الفني للمنتخب: "من الطبيعي أن ينقلب النادي البرتغالي ضد شيكابالا، ويعاقبه".

ونشر شيكابالا صورا له عبر حسابه على (إنستجرام) مع نمر.

والمعروف أن فريق سبورتنج لشبونة قد غادر إلى إسبانيا لخوض مباريات ودية استعدادا للدوري، ولكن شيكابالا لم يلحق بالفريق وعاد للبرتغال بعد ذلك وتدرب مع الرديف لحين عودة الفريق الأول.