أخبار عاجلة

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية -
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«رويترز» تنشر صورة للسيسى وبوتين على مقهى بـ«سوتشى»

Google+ Print
«رويترز» تنشر صورة للسيسى وبوتين على مقهى بـ«سوتشى» «رويترز» تنشر صورة للسيسى وبوتين على مقهى بـ«سوتشى»

اصطحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس عبد الفتاح ، الذي بدء زيارة إلى روسيا، الثلاثاء، في جولة بمدينة في منتجع روزا بمدينة سوتشي الروسية، حيث لاقى ترحابا من زوار المنتجع، وتحدثا مع عدد من الأطفال وأبناء المدينة.

وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، جلوس الرئيسين المصري والروسي على مقهى في المنتجع، والذي يبدو أنه لقاء ودي بعيد عن السياسة، حيث خلع الرئيسان سترتيهما وجلسا على إحدى الطاولات مع المترجم الخاص، فيما شاهدهما زوار المنتجع من شرفة المقهى، والتقطوا صور لهم.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد بدء زيارة إلى روسيا، صباح الثلاثاء، التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا، أكدا خلاله على دعم العلاقات بين البلدين في مجالات الاستثمار والسياحة والتسليح والتبادل التجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي

«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي

تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك

تغطية خاصة - ترامب ينشر أجندة مباحثاته مع الرئيس السيسي في البيت الأبيض عبر فيسبوك

بلومبيرج: السيسي وترامب سيتقاربان من أجل الحرب على الإرهاب

بلومبيرج: السيسي وترامب سيتقاربان من أجل الحرب على الإرهاب

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة