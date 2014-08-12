«رويترز» تنشر صورة للسيسى وبوتين على مقهى بـ«سوتشى»

اصطحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بدء زيارة إلى روسيا، الثلاثاء، في جولة بمدينة في منتجع روزا بمدينة سوتشي الروسية، حيث لاقى ترحابا من زوار المنتجع، وتحدثا مع عدد من الأطفال وأبناء المدينة.

وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، جلوس الرئيسين المصري والروسي على مقهى في المنتجع، والذي يبدو أنه لقاء ودي بعيد عن السياسة، حيث خلع الرئيسان سترتيهما وجلسا على إحدى الطاولات مع المترجم الخاص، فيما شاهدهما زوار المنتجع من شرفة المقهى، والتقطوا صور لهم.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد بدء زيارة إلى روسيا، صباح الثلاثاء، التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا، أكدا خلاله على دعم العلاقات بين البلدين في مجالات الاستثمار والسياحة والتسليح والتبادل التجاري.