كارمن سليمان تطرح أغنيتها الخليجية “سلام” وتقيم مسابقة لمحبيها

طرحت المطربة كارمن سليمان عبر موقع يوتيوب اليوم أغنية بعنوان ““سلام”، من كلمات الشاعر سلام، ألحان صلاح أحمد، توزيع وميكس وماستر حسام كامل وتسجيل صوت اسامة الهندي.

وأعلنت كارمن عبر صفحتها بموقع فيس بوك عن مسابقة لمحبيها ، عبارة تستمر لمدة 3 أيام ،ويتم طرح 3 اسئلة خلالها،وييتم منح3نقاط لكل سؤال يتم الإجابه عليه بطريقة صحيحه.

وتبدأ مسابقة كارمن يووم الخميس المقبل14أغسطس،فى الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة،وتنتهى فى الواحدة صباح الأحد18أغسطس.

ويمنح صاحب المركز الأول أحدث البومات كارمن ”أخباري” ،و بوستر ان بتوقيعها