وزير الطيران يؤكد ارتفاع عدد المصريين المنقولين من ليبيا إلى 13026 علي 50 رحلة

أعلن الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أنه وصل مطار القاهرة أول الرحلات الثلاث التي تم تشغيلها اليوم الثلاثاء من مطار قابس التونسي وذلك بعد ورود معلومات من وزارة الخارجية بوصول حوالي 700 مصريا الى معبر “رأس جدير” على الحدود الليبية التونسية ، وتحمل الرحلة 255 مواطناً مصرياُ .

وقال تصل الرحلة الثانية في الساعة السادسة و النصف مساء اليوم، في حين تصل الرحلة الثالثة من مطار قابس في ساعة متأخرة من مساء اليوم.

وأضاف كمال أنه بوصول رحلات اليوم يرتفع عدد المصريين العائدين الى أرض الوطن ليصل الى 13026 مواطناً تم نقلهم على 50 رحلة جوية مباشرة من مطاري “جربا” و”قابس” التونسيين.