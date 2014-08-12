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راكيتيتش: أحمد الله على نعمة ميسي

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راكيتيتش: أحمد الله على نعمة ميسي راكيتيتش: أحمد الله على نعمة ميسي

يشعر إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة المنتقل حديثا من سيفيليا، بنعمة وجوده جنبا إلى جنب مع ليونيل ميسي ساحر الكرة الأرجنتينية.

راكيتيتش انتقل إلى برشلونة قادما من سيفيليا بعدما تألق مع منتخب كرواتيا وسيفيليا في السنة المنصرمة.

وقال راكيتيتش عن فريقه الجديد: "ديكو في يوم ما صرح بأن ميسي يستطيع اللعب حتى الـ60.. أرى أنه بإمكانه استخدام سحره واللعب حتى الـ70 أو الـ80 من العمر".

وتابع صاحب الـ26 عاما "أحمد الله على نعمة وجودي مع ميسي في فريق واحد.. إنه ساحر".

وتطرق راكيتيتش إلى نيمار زميله كذلك في برشلونة.

وصرح راكيتيتش "واجهته في المونديال، ورغم أن عمره لازال صغيرا، لكنه يستطيع تغيير كل شيء".

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