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وفاة طفلان بالمستشفى الجامعي بالمنيا علي خلفية إصابتهما في مشاجرة بملوي

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وفاة طفلان بالمستشفى الجامعي بالمنيا علي خلفية إصابتهما في مشاجرة بملوي وفاة طفلان بالمستشفى الجامعي بالمنيا علي خلفية إصابتهما في مشاجرة بملوي

جثة – أرشيفية

توفى طفلان بالمستشفي الجامعي بالمنيا، وذلك بعد إصابيتهما بمشاجرة وقعت بين عائلتي الظرايطة وأولاد مرزوق بقرية تندة بملوي.

تلقى العميد عصام جمال مأمور مركز شرطة ملوي، إشارة من المستفى الجامعي بالمنيا بوفاة الطفلان “أحمد خالد أبو العلا – 12 سنة” متأثرًا بإصابته بطلق ناري بأنحاء متفرقه بالجسم والرأس، و “منى حمادة خلف – 10 سنوات” متأثرة بإصابتها بطلق ناري بالرأس.

وكشفت التحريات، وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي الظرايطة وأولاد مرزوق بقرية تندة، أسفرت عن إصابة كُلًا من “جبر صادق محمد – 47 سنة” بطلق ناري بالصدر، وشقيقه “رجب – 24 سنة” بطلق ناري بالفخذ الأيمن والكتف، و “عبد الغني كامل محمد – 33 سنة” بطلق ناري بالأيليا واليدين، وجميعهم من عائلة الظرايطة.

وأضافت التحريات قيام أفراد عائلة أولاد مرزوق بإطلاق أعيرة نارية علي عائلة الظرايطة، بسبب تجدد خلافات الجيرة وقعت بحفل زفاف، مما أسفر عن إصابة 3 من عائلة الزرايطة، بالإضافة الي الطفلان اللذان لقيا مصرعهما بعد نقلهما للمستشفي.

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