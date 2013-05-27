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مادلين طبر تشارك هنيدي في فوازير “مسلسليكو”

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مادلين طبر تشارك هنيدي في فوازير “مسلسليكو” مادلين طبر تشارك هنيدي في فوازير “مسلسليكو”

أعربت النجمة اللبنانية مادلين طبر عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد هنيدي في فوزاير “مسلسليكو”، واصفة التجربة التي تخوضها لأول مرة بأنها ممتعة للغاية.

وأوضحت مادلين أن الفوازير تدور حول المسلسلات،لافتة إلى أن تلك التجربة تعد جديدة، حيث تنقل المشاهد في عالم آخر يشعر خلاله بأن المسلسل يدور في زمن غير الزمن، وتجسد خلالها شخصيتي “كليوبترا”، و”السلطانة الأم”، رافضة الإفصاح عن تفاصيل حلقات الفوازير أو تقديم أي صور خاصة بالعمل.

“مسلسليكو” تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد المهدي، ويقدم الفنان محمد هنيدي في الفوازير نحو 30 شخصية من أبطال المسلسلات العربية وذلك بعد تغيير شكل ومضمون العمل والعصر الذي قدمت فيه، والفوازير تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد المهدي.

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