حماة الوطن يناقش استعدادته النهائية لانتخابات البرلمان



> ناقش حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي مع امناء المحافظات الاستعدادات النهائية لاختيار المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة على قوائم الحزب أو الفردي ، و الدخول في التحالفات الانتخابية المتواجدة على الساحة .

وقال الدكتور سمير غطاس نائب رئيس لحزب ان العد التنازلي للانتخابات البرلمانية قد بدأ بالفعل مطالبا امناء المحافظات بالعمل بكل جهد لاستكمال اختيار المرشحين على المقاعد الفردية والقوائم بالمحافظات لافتا الى ان المرشح يجب ان يحظى بشعبية كبرى في الدائرة الانتخابية .

وأضاف خلال اجتماع الحزب اليوم مع امناء المحافظات ان اغلب الاحزاب السياسية استكملت ترشيحاتها على القوائم والفردي مطالبا سرعة تقديم ترشيحاتهم للقوائم موضحا ان الحزب أجل مشاوراته مع عدد من الاحزاب والائتلافات بخصوص خوض الانتخابات معهم في تحالف واحد حتى نستكمل جميع ترشيحاتنا .

وأكد نائب رئيس الحزب ان هناك عدد من الاحزاب الكبري والتحالفات تحاورنا للدخول في تحالفاهم الانتخابي ونحن نؤجل ذلك حاليا لاننا لا نريد ان نأخذ حصص من القوائم بل نبحث ان نستحوذ على اغلبية المقاعد في البرلمان، مؤكدا ان الاعلام يذيع يوميا عن تحالفات جديدة وائتلافات لكن ليس لهم ثقل في الشارع حتى نتخوف منهم .

وأكد غطاس ان تقسيم الدوائر الانتخابية في القوائم يحتاج الى عمل جيد حتى نحصل على اكبر عدد من المقاعد، في جميع المحافظات ،قائلا اننا في دائرة مثل دائرة غرب الدلتا التي تضم الاسكندرية سنواجه حرب سياسية كبري مع حزب النور بسبب تواجد التيار السلفي هناك ،والاصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات البرلمانية الماضية ، ولافتا ان حزب النور يشيع في الاعلام وبين المواطنين ان دائرة الاسكندرية محسومة للحزب قائلا ان هذه كله شائعات للتأثير على المواطنين .

وعن قائمة الجنوب والتي تضم محافظات الصعيد قال هذه القائمة لنا تماما لاننا لنا قوى ضاربة في محافظات الصعيد وقد لا ندخل تحالفات في هذه القائمة مشيرا ان حزب الوفد العريقة حصل على 5 مقاعد فقط في الانتخابات البرلمانية الماضية ، كذلك الكتلة المصرية حصل ايضا على 4 مقاعد فقط لذلك نحن نعرف قوتنا في هذه القائمة وسنحصل على اغلبية مقاعدها.

> وحضر الاجتماع الدكتور سمير غطاس نائب رئيس الحزب اللواء ناجي شهود امين التنظيم في الحزي واللواء اسامة أبو المجد أمين الحزب واللواء محمد على بلال نائب رئيس الحزب واللواء محمد الغباشي أمين الاعلام .