«المصري اليوم» تنفرد بالتصور النهائي لـ«الرخصة الموحدة» للاتصالات

وافقت اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء على التصور النهائى للرخصة الموحدة، والتى تتضمن رخصة المحمول الرابعة وتراخيص البوابة الدولية للتليفون الثابت.

وتضمن التصور الذى تنفرد «المصرى اليوم» بنشره، الاتفاق مع شركتى فودافون واتصالات بشأن ترخيص الدولى الافتراضى فى الفترة ما بين 17 و21 أغسطس الجارى، وعرض ما تم إنجازه على مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات خلال نفس الفترة، على أن يوافق مجلس الوزراء على النظام فى غضون الفترة من 20 إلى 27 أغسطس، ويتم الانتهاء من الإجراءات المالية ودفع رسوم الترخيص وخطاب الضمان خلال شهر من الموافقة النهائية والتوقيع بعد ذلك على التراخيص خلال شهر.

وحدد التصور أسعار منح الامتياز للخدمات الخاصة بالرخصة الموحدة، حيث بلغ سعر ترخيص المحمول بدون تردد نحو 2.5 مليار جنيه، و100 مليون لكل شركة ترغب فى تقديم خدمة التليفون الثابت على شبكة الشركة المصرية للاتصالات، و300 مليون لترخيص بناء وتأجير بنية أساسية، فيما بلغ سعر ترخيص بوابة دولية 1.8 مليار لـ«فودافون» و1.5 مليار لـ«موبينيل»، و500 مليون لـ«اتصالات مصر».

فى سياق متصل، وضعت شركات المحمول 6 ملاحظات وتم الاتفاق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على معالجتها، بعد موافقة القوات المسلحة على بعض البنود، حيث طلبت الشركات تفعيل ترخيص البوابة الدولية، فيما اقترح الجهاز طرح تراخيص مكالمات دولية افتراضية خلال المرحلة الأولى، وتفعيل التراخيص بشكل كامل فى المرحلة الثانية.

وطلبت الشركات أيضاً الحد من ممارسات «المصرية للاتصالات» غير التنافسية الخاصة بإحلال شبكتها الحالية، ومد ترخيص المحمول مع طرح رخصة الجيل الرابع.