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ميدو: قطاع الناشئين خطوة للوراء؟ بيركامب يدرب صغار أياكس

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ميدو: قطاع الناشئين خطوة للوراء؟ بيركامب يدرب صغار أياكس ميدو: قطاع الناشئين خطوة للوراء؟ بيركامب يدرب صغار أياكس

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك أن رئاسة قطاع الناشئين لا تعد خطوة للوراء مثلما يقول البعض، وفسر أسباب موافقته على المنصب الجديد.

ووجهت إدارة الزمالك الشكر لميدو بعد التعادل مع مازيمبي سلبيا في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وتم تعيينه رئيسا لقطاع الناشئين خلفا لمحمود سعد.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "البعض يقول أنني وافقت لأنني ليس لدي عروض، ولكن هذا خاطيء .. وافقت على هذا المنصب لأنني أحب الزمالك".

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وتابع "فرصتي لبناء خطة لـ10 15 عاما مقبلة، وقبولي للمنصب ليس له علاقة بعدم وصولي عروض من عدمه".

وأضاف ميدو "أيضا هذه ليست خطوة للوراء .. فمثلا دينيس بيركامب (نجم أرسنال السابق) يدرب ناشئين أياكس .. بالعكس يهتمون في أوروبا بهذا القطاع لأنه ثروة للأندية".

وأتم "ماذا يمنع أن أعمل مدير فني ورئيسا للقطاع؟"

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