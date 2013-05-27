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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 فلسطينيين خلال اقتحامات بالضفة الغربية

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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 فلسطينيين خلال اقتحامات بالضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 فلسطينيين خلال اقتحامات بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء أمس "الأحد"، شابين فلسطينيين من بلدتى يعبد وعرابه بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، كما اعتقلت أربعة فلسطينيين من سكان مدينة القدس، بعد مواجهات اندلعت فى البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر أمن فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت فتى من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، من أمام منزله بعد اقتحامها البلدة، فيما اعتقلت قوة أخرى شابا آخر على حاجز عسكرى طيار نصبته على مدخل بلدة عرابة.

وفى غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى ليل الأحد الاثنين أربعة فلسطينيين من سكان مدينة القدس، وأصابت عددا من المواطنين خلال مواجهات اندلعت فى باب الأسباط، وامتدت إلى باب حطة فى البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل، واعتلت أسطحها، فى محاولة للسيطرة على المواجهات التى وصفت بالعنيفة.

وذكر شهود عيان أن القوات الإسرائيلية انسحبت فيما بعد، وتمركزت عند مدخل باب الأسباط، بعد استمرار المواجهات لأكثر من ساعة من الزمن، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال نقلت المعتقلين إلى مركز شرطة باب الأسباط، رغم إصابتهم جراء الاعتداء.

وأضاف شهود العيان أن حارسا بالمسجد الأقصى يدعى جهاد المحتسب، أصيب برصاصة مطاطية فى اليد خلال المواجهات.

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مصر 365