بايدن يزور كولومبيا ضمن جولة فى أمريكا الجنوبية والكاريبى

وصل نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى كولومبيا، أمس الأحد، فى مستهل جولة تستمر ستة أيام، ستشمل جزيرة ترينيداد وتوباغو فى الكاريبى والبرازيل لإجراء محادثات حول مواضيع ثنائية وإقليمية ودولية مع قادة هذه الدول.

وستشكل الجولة فرصة للتباحث فى "التنمية الاقتصادية والتقدم والوصول إلى مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تعاوننا المستمر لضمان أمن السكان"، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وتأتى هذه الجولة قبل أيام فقط على رحلة مقررة للرئيس الصينى شى جينبينج إلى المكسيك وكوستاريكا وترينيداد وتوباغو قبل أن يعقد قمة مع نظيره الأمريكى باراك أوباما يومى 7 و8 يونيو فى الرانش ميراج بولاية كاليفورنيا.

واستبعد مسئولون كبار فى الإدارة الأمريكية القلق الذى تثيره زيارة شى واى استثمارات جديدة محتملة فى المنطقة يمكن أن يعلن عنها لجهة التأثير سلبا على الالتزام الأمريكى فى أمريكا اللاتينية.