تونس تعين رئيسا جديدا لأركان جيش البر

عين الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، الثلاثا،ء الجنرال إسماعيل الفتحلّي (56 عاما) رئيسا لأركان جيش البر خلفا للجنرال المستقيل محمد صالح الحامدي.

>وأعلنت وزارة الدفاع في بيان «تولّى اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة ترقية العميد اسماعيل الفتحلّي إلى رتبة أمير لواء (جنرال) وتعيينه رئيسا لأركان جيش البر خلفا لأمير اللواء محمد صالح الحامدي، وذلك باقتراح من وزير الدفاع الوطني وبعد التوافق مع رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات التنظيم المؤقت للسُلَطة العمومية».

>وقالت إن اسماعيل الفتحلّي ولد سنة 1958 في ولاية باجة (شمال غرب) وأنه «تخرّج من الأكاديمية العسكرية (التونسية) سنة 1983 وتابع تكوينه بمختلف المدارس العسكرية بتونس والخارج».

>وأضافت أن الفتحلّي «شغل العديد من الخطط القيادية على غرار آمر فوج، وآمر لواء، وآخرها مدير عام للذخيرة والأسلحة».

>واستقال الجنرال محمد صالح الحامدي من رئاسة جيش أركان البر 23 يوليو 2014 لأسباب «شخصية» حسبما أعلنت وزارة الدفاع.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة