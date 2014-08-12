أخبار عاجلة

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية -
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

تونس تعين رئيسا جديدا لأركان جيش البر

Google+ Print

عين الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، الثلاثا،ء الجنرال إسماعيل الفتحلّي (56 عاما) رئيسا لأركان جيش البر خلفا للجنرال المستقيل محمد صالح الحامدي.
>وأعلنت وزارة الدفاع في بيان «تولّى اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة ترقية العميد اسماعيل الفتحلّي إلى رتبة أمير لواء (جنرال) وتعيينه رئيسا لأركان جيش البر خلفا لأمير اللواء محمد صالح الحامدي، وذلك باقتراح من وزير الدفاع الوطني وبعد التوافق مع رئيس طبقا لمقتضيات التنظيم المؤقت للسُلَطة العمومية».
>وقالت إن اسماعيل الفتحلّي ولد سنة 1958 في ولاية باجة (شمال غرب) وأنه «تخرّج من الأكاديمية العسكرية (التونسية) سنة 1983 وتابع تكوينه بمختلف المدارس العسكرية بتونس والخارج».
>وأضافت أن الفتحلّي «شغل العديد من الخطط القيادية على غرار آمر فوج، وآمر لواء، وآخرها مدير عام للذخيرة والأسلحة».
>واستقال الجنرال محمد صالح الحامدي من رئاسة جيش أركان البر 23 يوليو 2014 لأسباب «شخصية» حسبما أعلنت وزارة الدفاع.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي