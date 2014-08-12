“الاستثمار” تخصص 36 مليون جنيه لتوصيل المرافق بالمنطقة الصناعية بالخارجة

خصصت وزارة الاستثمار 36 مليون جنيه لتوصيل المرافق بالمنطقة الصناعية الجديدة في مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد أنه تم إسناد عملية توصيل المرافق للمنطقة الصناعية الجديدة ” هـ، و” لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ليتم الانتهاء من توصيل جميع المرافق خلال 4 أشهر اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

وأكد عشماوي أنه سيتم رصف طريق بطول 4900 كيلومتر بالمنطقة الصناعية وتوصيل مرافق الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب وتسوية مداخل ومخارج المنقطة بإجمالي تكاليف 36 مليون جنيه.