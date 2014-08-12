الزيات: الزناتى وعبد العظيم ليس لهم ذنب سوى المشاركة فى عمل سياسى

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرن فهمي إلى مرافعة الدفاع فى القضية المعروفة إعلامياً بـ ” تعذيب ضابط وامين شرطة برابعة العدوية “، والمتهم فيها كل من الطبيبين عبد العظيم محمد، ومحمد زناتى، و القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى، وصفوت حجازى.

وقال المحامى منتصر الزيات فى مرافعته، إن هناك أشخاص كثيرة طول فترة حكم مبارك كانوا لايعملون فى السياسية وبعد انتهاء حكمه عملوا فى السياسية لأنهم كانوا يشاهدون جفاف سياسى قبل 25 يناير وهم الدكتور محمد زناتى ومحمد عبد العظيم الطبيبين وشاركوا فى حزب الحرية العدالة.

أكد بأن المتهمان ليس لهما سجل فى الامن الوطنى وان كل ذنبهم المشاركة فى عمل سياسى وعمل انسانى فى ميدان رابعة.