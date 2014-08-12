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العربي يبحث مع السفير النرويجي بالقاهرة التحضير للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة

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العربي يبحث مع السفير النرويجي بالقاهرة التحضير للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة العربي يبحث مع السفير النرويجي بالقاهرة التحضير للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة

أمين الجامعة العربية الدكتور نبيل العربى

بحث اليوم الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع السفير النرويجى بالقاهرة “وينسلان تور” إجراءات التحضير للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، والذي يتم بالتنسيق بين النرويج وجمهورية العربية.

وأكد الأمين العام -فى بيان له اليوم- ضرورة الإسراع في الاستفادة من الهدنة الحالية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وكذلك التعاون من أجل تقديم الاحتياجات الإنسانية في ظل الأوضاع الكارثية في غزة.

كما أكد العربي ضرورة توفير حماية دولية للفلسطينيين والعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن لتثبيت هذه الهدنة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

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