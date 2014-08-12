محافظ كفر الشيخ يوافق على إقامة عمارات سكنية وصرف 31 ألف جنيه مساعدات للمرضى ‎

قرر المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، خلال لقاء المواطنين من أبناء المحافظة اليوم الثلاثاء بمكتبة إقامة عمارات سكنية بقرية السكري التابعة للجزيرة الخضراء بمركز على مساحة 1080 متر وكانت مخصصة للبناء ولكن تدخل ذوي الشأن قبل الثورة غير مسار إقامة الوحدات السكنية بها وأقيمت بقرية أبو خشبة بجوار الوحدة المحلية.

كما قرر المحافظ بكفر الشيخ، تحويل طلب أهالي قرية الجزيرة الخضراء إحلال وتجديد مسجد النور بالقرية المحتاج يتم فرشة بالسجاد الجديد فقد تأشر من السيد المستشار المحافظ بإحالته إلى هيئة الأوقاف بالموافقة.

كما وافق المحافظ على مخاطبة شركة الغاز لمطالبة أهالي قرية الحمراوي بتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازلهم.

ورفع مستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ شكوى دعاء السماحي للنائب العام التى تضرر من عدم تعينها ضمن مسابقة النيابة العامة الإعلان رقم 1 لسنة 2013 بالرغم من اجتياز ها الامتحان بنجاح .

وخاطب المحافظ الأينية التعليمية لإتخاذ احراءات تخصيص 19قيراط تبرع بها أحد المواطنين لإقامة مدرسة ثانوية بقرية الكرادوة ممركز دسوق بناء على طلب شلبى الزغبى سكرتير عام حزب الوفد بكفر الشيخ بالموافقة على طلب تخصيص قطعة الأرض.

كما وافق المحافظ على تحمل نفقات علاج حامد جمعة السيد الحداد- والمقيم بـ مدينة بلطيم والذي يلتمس علاجه على نفقة المحافظة بقسم الأورام بالمستشفى العسكري بالمحافظة.والذي يحتاج إلى (16050) جنيه.

كما وافق على شراء سماعة أذن ل محمد خليفة أبو العزم المقيم بـ برية لاصيفر- مركز سيدي سالم ب (3025 جنية) من المحافظة لشراء السماعة.

> كما وافق المحافظ عل صرف 1200 جنيه لشراء جهاز تعويضي شلل الأطفال لأميرة فتحي حسن عيد المقيمة – بـ ابشان –مركز بيلا .