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العربي يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا كيفية إعادة الأمن والاستقرار

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العربي يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا كيفية إعادة الأمن والاستقرار العربي يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا كيفية إعادة الأمن والاستقرار

نبيل العربي

التقى اليوم الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، “ديفيد ساترفيلد” مدير عام القوة متعددة الجنسيات والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، بحضور ناصر القدوة مبعوث الأمين العام إلى ليبيا، وذلك بمقر الجامعة العربية.

وصرح السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم تبادل الآراء حول التعاون فيما ما يمكن القيام به لمساعدة الليبيين في مجال بناء مؤسسات الدولة ومحاربة الإرهاب وإجراء المصالحة الوطنية، ومساعدة الليبيين في كل ما يتعلق بإعادة بناء الدولة والأمن والاستقرار.

وأكد بن حلي أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الجامعة العربية التي تقوم بها تجاه ليبيا.

أ ش أ

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