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بالصور.. الفريق حجازى رئيس الأركان يتبرع لصندوق «تحيا مصر»

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الفريق محمود حجازى يتبرع لـ«تحيا مصر»

الفريق محمود حجازى يتبرع لـ«تحيا »

واصلت القوات المسلحة مشاركتها فى دعم المبادرة الوطنية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث قام الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة يرافقه عدد من القادة والضباط والصف والصناع العسكريين والجنود بالتبرع بجزء من رواتبهم ومدخراتهم الشخصية لصالح صندوق تحيا مصر.

وأكد الفريق محمود حجازى، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى، أن القوات المسلحة هى جزء أصيل من شعب مصر وهى بما تملكه من قدرات وإمكانات وما يتمتع به أبنائها من حس وطنى وإستعداد دائم للعمل والتضحية والعطاء من أجل مصر يقدمون اليوم صورة حضارية لأبناء الشعب المصرى بأهمية المشاركة المجتمعية من كافة أفراد ومؤسسات الدولة من أجل النهوض بالإقتصاد المصرى وتمويل المشروعات القومية.

وأكد رئيس الأركان، أن المشاركة فى الصندوق ليس تبرع وإنما هو حق وواجب ودين على كل مصرى تجاه وطنه، وأن مصر تواجه العديد من التحديات الإقتصادية والإجتماعية والصحية المتراكمة منذ عقود طويلة والتى تحتاج إلى المزيد من الجهود والتضحيات من أبناء الشعب المصرى، مؤكداً على ضرورة التلاحم بين جميع أبناء الشعب المصرى والإلتفاف فى نسيج وطنى واحد من أجل تحقيق المشروعات القومية الكبرى التى يخطط لها حالياً والتى تستطيع كل واحدة منها أن تمثل نقلة حضارية كبرى لأى دولة.

الفريق محمود حجازى يتبرع لـ«تحيا مصر»

الفريق محمود حجازى يتبرع لـ«تحيا مصر»

وأشار إلى المبادرة الطموحة التى أطلقها رئيس الجمهورية والتى أعلن خلالها إحتياج الوطن لأبنائه من أجل الإنتقال من واقع مؤلم إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ولن يكون ذلك من خلال قروض تثقل ديوننا أو التسول من الآخرين وإنما إعتماداً على أنفسنا ومواردنا الذاتية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة هى جزء من نسيج الشعب المصرى تؤدى واجبها بكل أمانة وشرف من أجل حماية الأمن القومى المصرى والتحرك ضمن نسيج الشعب المصرى للتضحية بأرواحهم وأموالهم لتلبية نداء الوطن ، وأثنى على حرص الشباب من أبناء القوات المسلحة على المشاركة بقوة لدعم هذه المبادرة الوطنية التى تدعم خطى مصر نحو المستقبل.

كما قام الفريق عبد المنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوى بمشاركة عدد من قادة وضباط وصف وجنود الدفاع الجوى التبرع لصالح صندوق دعم مصر، وذلك ضمن مشاركة قيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة لدعم هذه المبادرة الطموحة.

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