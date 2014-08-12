أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الحرس الوطنى السعودى: لا توجد قوات مصرية في شمال المملكة

Google+ Print
وزير الحرس الوطنى السعودى: لا توجد قوات مصرية في شمال المملكة وزير الحرس الوطنى السعودى: لا توجد قوات مصرية في شمال المملكة

وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله

نفى وزير الحرس الوطني السعودي الأمير متعب بن عبد الله بن عبدالعزيز ما تداولته بعناولته وسائل إعلام خارجية حول وجود قوات مصرية وباكستانية في شمال المملكة.

وقال الأمير متعب -ردا على أسئلة الصحفيين خلال زيارته التفقدية لوحدات الحرس الوطني في منطقة الحدود الشمالية اليوم الثلاثاء: ” تسعدنا العلاقات المتميزة مع جمهورية العربية ومع جمهورية باكستان الإسلامية , ولكن هذا الخبر غير صحيح ونحن في المملكة لدينا القدرة في الدفاع عن أرضنا “.

وقال إن التعداد العسكري في المملكة بلغ 27 مليونا , ويشمل هذا الرقم كل مواطني المملكة سواء عسكريين أو مدنيين , وأول من أعلن ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في خطابه التاريخي عندما قال ” أنا أول من يدافع عن الوطن “.

وحول التهديدات الإرهابية من بعض الجهات للمملكة قال من الأفضل لهم ألا يقربوا الحدود لأنهم لن يجدوا خيرا .
> وفيما يتعلق بامكانية تثبيت لواء من الحرس الوطني في منطقة الحدود الشمالية قال ” الحرس الوطني ليس له منطقة معينة وفي أي مكان في المملكة ينادي الواجب نحن جاهزون” .

وحول الوظائف النسائية فى الحرس الوطني قال ” العنصر النسائي موجود في مستشفياتنا وليس غريبا وجوده , والمرأة السعودية جزء من منظومة تنمية الإنسان في المملكة “.

وكان الأمير متعب قد قام بزيارة لمدينة عرعر في جولة تفقدية لوحدات الحرس الوطني بمنطقة الحدود الشمالية.

وقال الأمير متعب فى كلمه لقوات الحرس الوطنى “لا يخفى عليكم وجود تنظيمات مشبوهة , تعمل وتدار من الخارج ، وتحاول تنفيذ خططها داخل المملكة بهدف زعزعة الأمن , وزرع الفتنة , والغزو الفكري للشباب السعودي ، ولا شك أن مهمة التصدي لهذه الجماعات وهذا الغزو واجب الجميع خصوصا علمائنا الأجلاء ودعاتنا الأفاضل وقادة الرأي كل في موقعه، و الذين ينتظر منهم الوطن كشف الباطل وتبيان الشبهات.

وأضاف: أن الجيوش تقابل الجيوش وتحمي الحدود وتدافع عن الوطن عسكريا ، لافتا إلى أن التصدي للحروب الفكرية والمخططات السرية مهمة مشتركة تعني المواطن في المقام الأول ، مؤكدا أن المواطنين يجب أن يكونوا صفا واحدا متلاحما متكاتفا ضد كل ما يحاك ويدبر ضد الوطن وأهله.

أ ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري