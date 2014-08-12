وزير الحرس الوطنى السعودى: لا توجد قوات مصرية في شمال المملكة

نفى وزير الحرس الوطني السعودي الأمير متعب بن عبد الله بن عبدالعزيز ما تداولته بعناولته وسائل إعلام خارجية حول وجود قوات مصرية وباكستانية في شمال المملكة.

وقال الأمير متعب -ردا على أسئلة الصحفيين خلال زيارته التفقدية لوحدات الحرس الوطني في منطقة الحدود الشمالية اليوم الثلاثاء: ” تسعدنا العلاقات المتميزة مع جمهورية مصر العربية ومع جمهورية باكستان الإسلامية , ولكن هذا الخبر غير صحيح ونحن في المملكة لدينا القدرة في الدفاع عن أرضنا “.

وقال إن التعداد العسكري في المملكة بلغ 27 مليونا , ويشمل هذا الرقم كل مواطني المملكة سواء عسكريين أو مدنيين , وأول من أعلن ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في خطابه التاريخي عندما قال ” أنا أول من يدافع عن الوطن “.

وحول التهديدات الإرهابية من بعض الجهات للمملكة قال من الأفضل لهم ألا يقربوا الحدود السعودية لأنهم لن يجدوا خيرا .

> وفيما يتعلق بامكانية تثبيت لواء من الحرس الوطني في منطقة الحدود الشمالية قال ” الحرس الوطني ليس له منطقة معينة وفي أي مكان في المملكة ينادي الواجب نحن جاهزون” .

وحول الوظائف النسائية فى الحرس الوطني قال ” العنصر النسائي موجود في مستشفياتنا وليس غريبا وجوده , والمرأة السعودية جزء من منظومة تنمية الإنسان في المملكة “.

وكان الأمير متعب قد قام بزيارة لمدينة عرعر في جولة تفقدية لوحدات الحرس الوطني بمنطقة الحدود الشمالية.

وقال الأمير متعب فى كلمه لقوات الحرس الوطنى “لا يخفى عليكم وجود تنظيمات مشبوهة , تعمل وتدار من الخارج ، وتحاول تنفيذ خططها داخل المملكة بهدف زعزعة الأمن , وزرع الفتنة , والغزو الفكري للشباب السعودي ، ولا شك أن مهمة التصدي لهذه الجماعات وهذا الغزو واجب الجميع خصوصا علمائنا الأجلاء ودعاتنا الأفاضل وقادة الرأي كل في موقعه، و الذين ينتظر منهم الوطن كشف الباطل وتبيان الشبهات.

وأضاف: أن الجيوش تقابل الجيوش وتحمي الحدود وتدافع عن الوطن عسكريا ، لافتا إلى أن التصدي للحروب الفكرية والمخططات السرية مهمة مشتركة تعني المواطن في المقام الأول ، مؤكدا أن المواطنين يجب أن يكونوا صفا واحدا متلاحما متكاتفا ضد كل ما يحاك ويدبر ضد الوطن وأهله.

أ ش ا